Раскрыта тайна матери Леонардо да Винчи: она оказалась кормящей няней и рабыней с Кавказа

Леонардо да Винчи

Великий художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи может быть наполовину кавказец. Горские корни у него нашел итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче и объявил об этом на презентации своей книги "Улыбка Катерины. Мать Леонардо" во Флоренции. Репортаж с места опубликовала газета Avvenire.

Предложение, что да Винчи мог быть ребенком "рабыни Катерины", обсуждалось давно. Изначально Вечче хотел доказать обратное, но в Государственном архиве Флоренции он нашел документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя полгода после рождения Леонардо.

В акте сказано, что Катерина была дочерью черкесского князя по имени Яков (или Якоб). Девушка якобы мигрировала с Кавказа к Азову, где ее пленили и в 1439 году перевезли в Константинополь. К XIV веку крупным торговым городом владели венецианцы и генуэзцы, потому рабыню Катерину перевезли в Венецию тамошние купцы. Во Флоренцию черкесская княжна попала в 1442 году и служила наемной кормилицей, что говорит о том, что рабыня уже была матерью – Вечче утверждает, что она, согласно документам из архива, родила внебрачного сына в 1450 году.

Городок Винчи, где жил знаменитый художник. Фото: Доменико Алесси (Domenico Alessi)

Катерина воспитывала Леонардо первые десять лет, пока его отец, нотариус Пьеро не женился на богатой женщине и не забрал сына в свою бездетную семью. Освобожденная Катерина позже вышла замуж за Антонио Бутти, известного как Аттакабриге, жила недалеко от Винчи и родила еще пятерых детей, четырех девочек и мальчика.

Историки уверяют, что образ матери вдохновлял да Винчи

Карло Вечче охарактеризовал свою новую книгу как "документальный фикшн на основе реальных событий". При этом он отмечает, что опирался не только на данные Государственного архива Флоренции.

Ранее Daily Mail рассказывал, что Леонардо и Катерина все-таки еще виделись при жизни. Ученые нашли записку, написанную рукой Леонардо, в которой он обещает оплатить ее похороны, и запись в архиве Милана о смерти некой Катерины из Флоренции.