Отбивал бабушку от попрошаек: на Ставрополье мать пырнула сына ножом за нотации

Женщина уверяет, что сын угрожал ей убийством Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в колонию отправили мать, которая пырнула ножом своего сына. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Жизнь Юлии пошла под откос после первого срока за убийство. В ее семью вошел друг мужа Николай, который на неопределенный срок поселился в их доме. Мужчина оказался трутнем, ничего не делал, но семейные застолья, если такие случились, не пропускал. 27 сентября 2012 года на обед глава семьи принес бутылочку портвейна. Николай выпил и пошел спать, а мужчина вернулся на стройку.

Пока добытчика был на работе, Николай, по словам Юлии, обезумел, начал дебоширить и испражняться на кровать. Женщина пыталась усмирить гостя, но он толкался, грубил и не останавливался. Со злости Юлия убила обидчика ножом. Женщина признала вину, но ее версия случившегося сильно разнилась с той, которую установило следствие. Правоохранители считают, что Николай был любовником Юлии и у конфликта романтический контекст.

Юлию приговорили к семи годам в колонии общего режима. В 2018 году она выходила на волю разведенной и пыталась начать новую жизнь. Правда, неприятности преследовали женщину. Через три года она получила четыре месяца принудительных работ за угрозы убийством, а еще через год – четыре месяца в колонии за избиение человека.

В сентябре 2022 года Юлия освободилась и строила счастье с новым сожителем. Однако паре всегда не хватало денег – всю получку они тратили на застолья и развлечения. Потому женщина нередко обращалась за помощью к матери. Об этом узнал сын Юлии – Кирилл – и запретил тревожить бабушку, но на свой страх и риск дочь возвращалась и клянчила средства.

В октябре Юлия явилась, когда в гостях у бабушки была соседка. Последняя сообщила обо всем Кириллу, и он поехал к матери домой. С порога родственники начали скандалить. Женщина выгоняла сына, угрожая ему ножом, а он не подчинялся. Тогда Юлия один раз пырнула сына в живот. По версии обвиняемой, Кирилл угрожал ей убийством, а свидетели и сам парень утверждают, что ничего такого не было – он только упрекал мать в попрошайничестве.

Юлию обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью сына. Накануне Георгиевский городской суд вынес женщине четвертый приговор и отправил на 3,5 года в колонию общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резал и выдавливал глаз: инвалида из Махачкалы оставили на свободе после мести жене, отказавшейся работать в школе

В Махачкале горожанин получил условный срок за поножовщину с женой [подробности]