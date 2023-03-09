Резал и выдавливал глаз: инвалида из Махачкалы оставили на свободе после мести жене, отказавшейся работать в школе

Потерпевшая не захотела подчиняться воле мужа Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Махачкале суд оставил на свободе 57-летнего местного жителя, который несколько раз пырнул 43-летнюю жену ножом и пытался выдавить ей глаз. Супруги поссорились потому, что женщина не хотела идти работать педагогом. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

До разлада Шамиль и Лаура прожили душа в душу почти 15 лет, в браке у них появились два сына. Все шло отлично, пока не начались разногласия. Глава семьи заявил, что Лаура должна устроиться в школу преподавателем и пойти в аспирантуру на педагогический. Жена не стала потакать мужу и поставила ультиматум: все будет либо по ее воле, либо никак. Женщина не хотела сидеть на шее у мужа, ставшего инвалидом после инсульта – просто работать в школе ей было не по душе.

Шамиль не уступил, и семья распалась. Лаура забрала детей. С младшим она жила в съемной квартире, а старшего определила в интернат при медресе (духовная семинария у мусульман - Пр.). Это сильно не нравилось отцу: как это братья будут расти порознь.

9 сентября 2022 года, когда женщина вместе с детьми пришла к мужу в гости, чтобы помочь по дому, он снова поднял этот вопрос. Шамиль предлагал жене забрать сына из интерната и переехать поближе, чтобы он мог видеться с детьми, или даже воссоединиться. На все эти предложения Лаура ответила категорическим отказом. Дагестанец велел детям идти в квартиру, собрать вещи и готовиться к возвращению домой.

Пока детей не было дома, супруги опять повздорили. Скандал оказался настолько серьезным, что Шамиль не выдержал упреков и два раза ударил жену ножом в грудь. Когда Лаура повалилась на пол, он попытался выдавить ей глаз. Хотя сам нападавший отрицает это, характерную травму (контузию левого глазного яблока – Пр.) установила судмедэкспертиза.

Фото с места преступления: МВД по Дагестану

На крики пришли соседи. Пока Шамиль разбирался с непрошенными гостями, Лаура выпрыгнула в окно.

Фото с места преступления: МВД по Дагестану

Медики спасли пострадавшую, а правоохранители задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Обвиняемому грозило до десяти лет лишения свободы, но накануне суд приговорил его только к двум годам условно. Избежать реального наказания Шамилю помогли смягчающие обстоятельства, среди которых – признание вины, содействие следствию и многочисленные болезни. Приговор уже вступил в силу.

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