Вооруженные хулиганы ограбили частный дом в Пятигорске. У хозяев похитили только воду

Всех злоумышленников задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске вооруженные злоумышленники ворвались в чужой дом, чтобы похитить воду. Информация об этом появилась в СМИ, ее подтвердил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в ночь на 2 декабря в поселке Свобода, входящем в состав Пятигорска. В дом, где живет семья из четырех человек, ворвались двое вооруженных мужчин. Войдя на кухню и демонстрируя домочадцам пистолет, они потребовали воды. А когда получили, уехали на своей машине.

Изумленные потерпевшие сообщили о происшествии в полицию. По горячим следам машину злоумышленников остановили, грабителей и их водителя задержали и доставили в городской отдел полиции. Отмечается, что двое из них уже были судимы.

Как отметил источник "КП-Ставрополь", пока что по факту проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. Есть трудности с тем, как расценивать поступок злоумышленников. Кроме того, правоохранители проверят оружие, которое было при хулиганах.

Официальных комментариев о ЧП от ГУ МВД по Ставропольскому краю не поступало.

А 1 декабря стало известно о другом ограблении на Ставрополье. Двое мужчин, вооружившись страйкбольными автоматами, проникли в квартиру жительницы краевой столицы. Девушку избили и пытались ограбить, требуя у нее все наличные деньги. Но этого у потерпевшей не было, а вариант с переводом средств через мобильный нападавшие не проработали. Мужчины похитили только телефон и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Полиция Ставрополья задержала только одного злоумышленника - 33-летнего горожанина. Его дело уже передано в суд, а поиски сообщника продолжаются.