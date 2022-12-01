В Ставрополе двое мужчин вымогали деньги при помощи страйкбольного оружия

В Ставрополе закончили расследование уголовного дела по факту разбоя. Сотрудники полиции установили, что двое мужчин ворвались в квартиру местной жительницы, избили ее и, угрожая страйкбольным оружием, требовали деньги. После отказа злоумышленники обошлись кражей телефона и скрылись.

— Сотрудники уголовного розыска задержали одного из злоумышленников – 33-летнего местного жителя. В настоящее время уголовное дело суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Второго фигуранта уголовного дела ищут правоохранители. Его дело вынесено в отдельное производство.

В другом случае на Ставрополье житель соседнего региона совершил серию из 20 краж общей суммой в 30 млн рублей. Мужчину осудили, однако он не согласился с наказанием и попытался его обжаловать. Его сообщников осудили еще в 2021 году.