Лицом об стол: появились ужасающие кадры избиения малышей в детсаду Владикавказа

Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по информации о жестоком обращении с детьми в детсаду. Фото: скриншот видео

Во Владикавказе следователи проверяют, размещенную в СМИ информацию о жестоком обращении с воспитанниками детского сада. Кадры с избиением маленького мальчика попали в социальные сети и вызвали широкий общественный резонанс.

Тревогу забила одна из родительниц малышей. Женщина заметила, что ее сын стал беспокойно себя вести: впадать в истерики, тяжело засыпал и не хотел оставаться в детском саду. В один из дней, когда мама мальчика пришла забирать его, то заметила на лице ребенка ссадину. Она приняла решение забрать сына из дошкольного учреждения.

А позже несколько родителей потребовали у сотрудников детского садика записи с камер видеонаблюдения. Именно так и вскрылась вся правда: в одной из комнат за столом сидели детки. На кадрах видно, как воспитательница склонилась над мальчиком и что-то говорит ему. Затем она хватает мальчика за голову и начинает бить малыша головой об стол. Другие воспитатели никак не отреагировали на такое вопиющее поведение своей коллеги.

Видеозапись изъяли полицейские, а в дело вмешалась прокуратура. По результатам прокурорской проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем, в социальных сетях появляются новые подробности пребывания детей в дошкольном учреждении. Родители утверждают, что неоднократно обращались к заведующей детсада по поводу поведения ее подчиненных. Но та лишь оправдывала работниц, а родителям советовала обращаться к детскому психологу.

После шокирующего инцидента еще одна из мам решила поделиться суровыми методами воспитания и опубликовала в местном паблике фотографии своего ребенка с ссадинами на лице.

- У меня есть фотографии с синяками, камеры не дали посмотреть, якобы они не работают! В садике мне сказали что она ударилась об угол стола, но столы ведь не высокие каким образом, - возмущается мать потерпевшей девочки.

По словам воспитателей, девочка задела головой край стола. Фото: социальные сети.

Также женщина объяснила, что не обращалась за помощью в правоохранительные органы, потому что не верила, что без доказательств будет организована проверка.

В региональную полицию уже поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум воспитанникам детского сада.

- Решается вопрос о передаче материала в следственные органы, - сообщили в МВД по республике Северная Осетия.

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