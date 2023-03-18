Солдаты ВСУ выложили видео с уничтожением Корана в соцсети

Рамзан Кадыров 16 марта показал видео со сожжением Корана «сатанистом» из ВСУ и поклялся, что никому не позволит глумиться над священным для мусульман Писанием.

«Шутка» явно не удалась. Фото: стоп-кадр видео

В подтверждение сказанному чеченский лидер объявил целое состояние в награду за ликвидацию «этой мрази» и еще больше — за поимку живьем.

НАГРАДА КАДЫРОВА ЗА СОЛДАТА ВСУ

- Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти <...>. За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн рублей, - заявил политик.

Кадырову не важно, кто найдет этого солдата (взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу) и когда — деньги будут переданы в полном объеме хоть через год.

- А ты, трус, скрывший свое лицо, знай, что кара придет в любой момент, в любом месте, где бы ты ни прятался. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя, - пригрозил глава Чечни.

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