Увиденное возмутило Рамзана Кадырова. Фото: vk.com/ramzan

Максимально необдуманный поступок совершили бойцы ВСУ - они не просто сожгли Коран, но еще и сняли это на видео, чтобы «похвастаться» в соцсетях. Между военнослужащими происходит следующий диалог:

- Хлопцы, не можете разжечь костер?

- Да. Ты нашел?

- Да, смотри! Около барака.

Из пакета вываливается стопка книг, верхней оказывается как раз Коран. Один из мужчин, неприлично выражаясь, начинает вырывать листы и класть их в огонь под одобрительные смешки товарищей.

К несчастью интернет-вояк, ролик попался на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Шутка» явно не удалась. Фото: стоп-кадр видео

- Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над священным Кораном. Кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить! - написал политик в своем официальном Телеграм-канале.

Кадыров заметил, что вряд ли бы у авторов скандального видео хватило бы смелости на данный поступок, если бы рядом с ними находился хоть один чеченец или приверженец ислама. Подобную вседозволенность чеченский лидер объяснил тем, что подобный неуважительный подход к чужой культуре и религии является государственной идеологией на Украине.

Также глава Чечни задал неудобные вопросы мусульманам, находящимся в составе ВСУ.

- Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания! - спросил Кадыров и обратился уже непосредственно к участникам возмутившего его видео:

- Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! - заявил политик.

Ранее Рамзан Кадыров назвал религиозным террористом сжегшего Коран датского политика Палудана.

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