Рамзан Кадыров высказался по поводу поджога Корана у Белого озера в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как у Белого озера в Москве подожгли Коран, спецслужбы начали разбираться в произошедшем. Рамзан Кадыров тоже не остался в стороне и стал узнавать, что произошло.

— Мне сразу показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве, – написал Кадыров в социальных сетях.

Конфликт уже исчерпан, а стороны остались при своем. И все же надругательство над священным писанием. Провокация, по словам политика, не нужна ни мусульманам, ни православным. Так в чем же проблема? Первые результаты проверки по этому вопросу уже есть.

— Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы, – пишет Кадыров.

Специалисты узнали, что ролик послали на Украину еще до того, как он начал «гулять» по социальным сетям. По словам Кадырова, «украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание».

Ранее ВСУшники сожгли Коран. Ролик с поджогом увидел Кадыров, который обещал покарать солдат за этот необдуманный поступок. Политик отметил, что вряд ли бы у авторов видео хватило бы смелости на данный поступок, если бы рядом с ними находился хоть один чеченец или приверженец ислама.

Кадыров пообещал 10 млн рублей, если солдата, который сжег Коран, возьмут живым. Вдвое меньше – за мертвого. Причем политику неважно, кто поймает ВСУшников – деньги передадут даже через год.

Сейчас Кадыров называет поджоги Корана «волной надругательства». Личность того, кто сжег писание в Москве, устанавливается. По словам политика, он понесет наказание. А пока он просит «не выплескивать негатив в интернете».

— Да, есть эмоции, они есть и у меня. Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены, – резюмирует Кадыров.

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