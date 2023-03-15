«Мне жаль вас огорчать»: Кадыров впервые прокомментировал информацию о его «неизлечимой болезни»

Глава Чечни раскрыл правду о своем состоянии. Фото: стоп-кадр видео

О том, что за прибор Кадыров носит на пальце, «КП-Северный Кавказ» подробно объясняла еще год назад. Но на днях эта тема вновь стала активно обсуждаться - гаджет попал на фото во время встречи главы Чечни с Владимиром Путиным в Кремле.

Как сообщили некоторые СМИ (особенно бурно фантазировали западные) - устройство на руке Кадырова является медицинским, а сам он тяжело болеет. Откуда такие далекоидущие выводы? Логика следующая: раз чеченский лидер не присутствовал на послании президента к Федеральному собранию в Москве, редко публиковал свои видео (из-за чего журналисты его «отправили» на отдых за границу), а потом еще и с Путиным сначала встретился не сам Кадыров, а его старший сын, 17-летний Ахмат - значит, что-то с состоянием главы Чечни не так.

Кадыров практически не расстается со своим гаджетом. Фото: vk.com/ramzan

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сразу опроверг, что пресловутый приборчик связан с медициной. Но слухи не прекратились, поэтому глава ЧР решил объясниться лично.

- Ох, сколько же обсуждений вызвал мой электронный счетчик молитв. И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Повеселили меня эти версии. И хотя Ахмед Дудаев разъяснил, что за прибор у меня на руке, все же подтвержу, как хозяин этого прибора. Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты (специальная молитва - прим.) в честь нашего любимого пророка Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет, - написал политик в своем официальном Телеграм-канале.

Электронные четки помогают в молитве. Фото: соцсети

Прокомментировал Кадыров и состояние своего здоровья.

- Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен - мне жаль вас огорчать, но я здоров и полон сил. И зрение у меня стопроцентное. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики. Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам. Ну а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику, - подчеркнул глава Чечни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прибор Кадырова вызвал жаркие споры среди пользователей соцсетей

У главы Чечни всегда на указательном пальце левой руки есть небольшой прибор. Чаще других звучит версия, что это какой-то медицинский датчик. Политик действительно тщательно следит за своим здоровьем, занимается спортом, охотно делится секретами своей тренировочной методики с подписчиками и регулярно посещает врачей - одно медобследование он прошел в прямом эфире и даже показал снимок своего мозга. И медицинское изделие на его руке однажды присутствовало, но совершенно не такое, как на фото выше, а обычный катетер (подробнее).

«Кадыров купил недорого Тайвань»: глава Чечни в стихах высмеял фейки про себя в западных СМИ

В последнее время западные СМИ и российские оппозиционеры написали много бредовых новостей про Рамзана Кадырова - чего стоят одни только рассказы о его отдыхе на Мальдивах, местоположение которых политик даже не знает. Обычно все выпады он комментировал в ироничной форме. Теперь же вдохновился так, что решил ответить в стихотворной. Свое новое произведение глава Чечни назвал «Кадыров и евроСМИ» (подробнее).