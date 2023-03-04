Сын Кадырова перед свадьбой признался Путину в том, что скрывал даже от отца

Владимир Путин с Ахматом Кадыровым. Фото: страница Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров рассказал о неофициальной встрече Владимира Путина с его старшим сыном Ахматом. В основном президент России рассказывал 17-летнему парню о политике его дедушки, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова – о том, какой видел политик Чечню, какими принципами руководствовался.

Однако визит Ахмата Кадырова к Владимиру Путину ознаменовался другим – выяснилось, что подросток готовится к свадьбе. Президент поздравил сына главы Чечни с предстоящим событием. Как оказалось, часть диалога остается тайной для Рамзана Кадырова.

– Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном. Со слов советника президента РФ Абубакара Эдельгериева, который и рассказал мне подробности диалога, Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи, – написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Владимир Путин с Ахматом Кадыровым. Фото: страница Рамзана Кадырова

Ахмат (можно встретить вариант написания Ахмад) – старший сын Рамзана Кадырова, названный в честь своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В ноябре ему исполнится 18 лет.

Своих сыновей Рамзан Ахматович старается воспитывать не как хилых мажоров, а как сильных воинов

Родня характеризует Ахмата как ответственного и серьезного молодого человека. В шесть лет он начал изучать Коран, и через два года его признали хафизом – это звание дается мусульманам, наизусть выучившим главную религиозную книгу. При этом звание самого боевого из всех сыновей Кадырова принадлежит как раз Ахмату – он c ранних лет занимается занимается боксом, а в 10 лет выступил на международном турнире по ММА вместе с братьям.

Адам Кадыров с братьями Зелимханом и Ахматом

К слову, за спортивные таланты в 2020 году в честь Ахмата Кадырова назвали спортивный комплекс в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни.

– Ахмат Кадыров – воспитанник бойцовского клуба «Ахмат», он успел принять участие в международных турнирах, в его копилке - ни одного поражения. Помимо профессионального занятия спортом, Ахмат изучает религию и показывает отличные результаты в учебе. Он подает пример своим сверстникам, – так аргументировали данное решение в администрации села.

Когда Ахмату Кадырову исполнилось 15 лет, он прошел обряд посвящения в мужчины. Основной момент церемонии – вручение пояса с кинжалом и папахи, что символизирует честь, достоинство, доблесть и отвагу. При этом кинжал, согласно горскому преданию, можно доставать, только когда возникает необходимость встать на защиту справедливости.

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