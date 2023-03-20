Виновник массовой аварии с тремя погибшими в Кисловодске получил 8 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Кисловодске на Ставрополье вынесен приговор 20-летнему жителю соседней республики за устроенную им массовую аварию, в которой трое человек погибли и еще один серьезно пострадал.

Все произошло в декабре 2021 года. Пьяный водитель ехал по городу-курорту в машине с двумя пассажирами. Молодой человек превысил скоростной лимит и хотел проскочить через перекресток на красный сигнал светофора, но не получилось.

— При запрещающем сигнале светофора не остановился перед пересекаемой проезжей частью и допустил наезд на автомобиль марки «Датсун он-до», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Злоумышленник выехал на перекресток и врезался в «Фольксваген пассат», а после выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Датсун он-до», а также пассажир машины, которую вел ныне осужденный.

Водитель сбежал с места происшествия. За все преступления против него возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть и причинение тяжкого вреда здоровью, находясь при этом в состоянии опьянения, и оставление места аварии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении и запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 2,5 года. Кроме того, ему предстоит возместить моральный ущерб на сумму в 1,7 млн рублей.

При этом на стадии предварительного следствия злоумышленник выплатил 4 млн рублей компенсации. Приговор суда пока что не вступил в силу.