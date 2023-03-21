В "Спартаке-Нальчик" три сезона завышали зарплату. Лишние деньги доставались не футболистам

Раньше футболистов клуба боялись все московские коллективы Фото: Иван ТИМОШИН

Нальчикский городской суд разрешил конфликт, который сложился в ПФК "Спартак-Нальчик". Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Правоохранители узнали о махинации, которая творилась в финансовых отчетах футбольного клуба. С 2019 по 2021 год в документах была подозрительная строка расходов по зарплатам. При этом на допросе весь персонал и состав коллектива называл реальную зарплату, которая соответствовала плану. И куда уходили деньги – никто не понимал.

Вина легла на главного бухгалтера "Спартака-Нальчик". Выяснилось, что в течение трех лет она вносила в реестр ложные сведения, завышая зарплату нескольких сотрудников, и разницу прикарманивала. Таким образом женщина заработала более 600 тысяч рублей. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество с использованием служебного положения".

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал главного бухгалтера виновной и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда вступил законную силу, – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Футбольный клуб "Спартак-Нальчик" создали в 1935 году. Долгое время "джигиты" выступали в высшем дивизионе России и отбирали очки у лидеров: таких как "Зенит" и ЦСКА. Правда, с 2012 года нальчикский коллектив не играл в чемпионате из-за вылета, а уже через два года им пришлось самим просить о понижении в ранге из-за финансовых трудностей. В 2016 году клуб вернулся в первый дивизион, но продержался только один сезон. Сейчас команда играет во втором дивизионе.