«Был какой-то не такой»: дагестанец убил друга гантелей и закопал его в чужой могиле

Фото подозреваемого: МВД Дагестана

В Дагестане задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве друга. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД в своем Telegram-канале.

Фото подозреваемого: МВД Дагестана

20 марта 2023 года в Каспийске горожанин заявил о пропаже своего брата – он не выходил на связь уже два дня. Полицейские начали искать мужчину и установили, что в последний раз его мог видеть друг, житель Махачкалы. В ходе оперативной работы сотрудники смогли установить его причастность к пропаже человека. А позже он признался, что убил товарища.

19 марта, рассказал задержанный, потерпевший повздорил с подозреваемым. Как тот отметил, "он был какой-то не такой в тот день, жи есть". В ходе ссоры мужчина нанес человеку несколько ударов гантелей, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан. Полиция же сообщает еще о ножевых ранениях. Потерпевший скончался на месте.

Место преступления: СУ СКР по РД

На следующий день подозреваемый завернул убитого в ковер, вывез его в багажнике к кладбищу в Кумторкалинском районе и закопал в чужой могиле.

Чужая могила, в которой был похоронен убитый. Фото: МВД Дагестана

– Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Собранный полицейскими материал передан по подследственности, – сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Республиканское СУ СКР сообщает, что следователи из Каспийска возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ему изберут меру пресечения.