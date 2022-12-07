«Григория кто-то подставляет»: Андрей Разин нашел виновных в скандалах Лепса в Санкт-Петербурге

Григорий Лепс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продюсер Андрей Разин прокомментировал скандал, которые накануне приключился с Григорием Лепсом. Шоумен встал на защиту певца и заявил, что несколько раз тоже хотел швырнуть микрофон. По его мнению, в скандале виноваты технические работники.

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 4 декабря в Санкт-Петербурге Лепс сначала шокировал публику дерзкой выходкой на концерте. Из-за того, что певцу не удалось вытянуть ноту, он с размаха бросил микрофон и очки. Артист покидал сцену, раздеваясь на ходу. Позже звезду заметили около бара во время выяснения отношений с каким-то постояльцем, который навязчиво требовал фотографии с ним. Но Лепс был не в духе и ответил резким отказом, на что фанат отреагировал весьма негативно, обматерив певца. А тот зачем-то последовал за телохранителями и устроил драку.

- То, что произошло на сцене, мне понятно, потому что у меня несколько раз была подобная ситуация, где я хотел бросить микрофон, но сдержался, ведь он стоил непомерных для своего времени денег. Но в его ситуации я виню его директора и звукорежиссера, которые фактически сорвали ему концерт, - заявил Разин.

В драке около бара, по мнению продюсера, виноват назойливый поклонник, который спровоцировал Лепса на конфликт.

Григорий Лепс Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Я обращаюсь к правоохранительным органам максимально пристально обратить внимание на эту ситуацию и разобраться в ней для недопущения процессуальных ошибок. Мне кажется, сегодня Григория просто кто-то подставляет. Судя по всем, это спланированная акция, направленная на дискредитацию народного артиста России. Лепсу нужна поддержка всех россиян, - подытожил Разин.

Сайт KP.RU провел опрос среди читателей, готовы ли они прощать звездам пьяные выходки после концертов. 65% опрошенных были категоричны и заявили о недопустимости драк, но 15% респондентов подчеркнули, что не готовы осуждать звезд, так как они тоже люди.

Итоги опроса KP.RU

ЧТО ГРОЗИТ ЛЕПСУ ЗА ДРАКУ У БАРА

Говорит звездный адвокат Андрей Алешкин:

- Исходя из кадров, на которых Лепс наносит удары своему оппоненту, правоохранительные органы могут квалифицировать это как уголовное преступление - ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Эта статья предусматривает санкции в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы. Максимальное наказание - арест до четырех месяцев. Кроме того, правоохранители могут вменить ему статью "Хулиганство". За хулиганство с применением насилия наказание уже серьёзнее: штраф до 500 тысяч, а за решеткой можно оказаться и на пять лет.

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