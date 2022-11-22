Семье Юрия Шатунова принадлежат права на хиты "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятый кассационный суд оставил в силе решение Ставропольского суда о том, что песни "Ласкового мая" принадлежат семье Юрия Шатунова. Несколько лет продюсер Андрей Разин распоряжался творчеством группы, заключал множество сделок и получал с этого прибыль. Журналист "КП-Ставрополь" узнал у адвоката Шатуновых Асель Мухтаровой-Казарновской, что будет дальше с творчеством легендарного коллектива.

- Мы находимся в ситуации, когда родственникам Юрия Шатунова более нет необходимости доказывать, что права на творчество "Ласкового мая" никуда не уходили. Кассационная инстанция проверила решение Краевого суда и оставила его в силе, - пояснила адвокат.

Свои права на "Ласковый май" Андрей Разин подтверждал только решением Промышленного суда Ставрополя за 2005 год, который закреплял юридическую силу соглашения с композитором группы Сергеем Кузнецовым. Тот якобы еще в девяностые передал все права. Этим документом "признавались недействительными всее другие договоры в отношении этих песен, заключаемых в будущем".

Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов Фото: YouTube

Правда, оригинал соглашения с Кузнецовым Разин не предъявляет, уверяя, что его украли. Копию пять раз изучали эксперты-подчерковеды, которые считают подпись Кузнецова поддельной. Одна из них была проведена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению композитора.

- Эксперт заявил, что договор создан с технологией копирования на просвет. Говоря простым языком, взяли документ, где была подпись Кузнецова, приложили к окошку, сверху - бумажку. И таким образом обвели подпись Кузнецова.

Судебное постановлении о признании потерпевшим

Да и в предъявленном договоре есть несостыковки. Например, в договоре 92-го года прописано 27 песен. Одна из них вообще не принадлежит Кузнецову, а еще одна прописана трижды под разными названиями, отметила адвокат.

- Что теперь будет после решения Пятого кассационного суда?

- То, что он делал с этими правами, лежит в плоскости уголовного законодательства. Потому что присвоение чужого имущества с получением выгоды - это состав уголовно наказуемого правонарушения. Что касается того, что Разин распоряжался правами путем заключения значительного количества сделок как со своими доверенными, так и с третьими лицами, то все эти сделки становятся ничтожными. Они нарушают закон.

- Получается, вопрос компенсации тоже лежит в уголовной плоскости?

- Это отдельная история. Есть вопрос о компенсации в рамках гражданского иска по уголовному делу, также никто не отменяет права на предъявление о возмещении ущерба, который был причинен самому Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову при их жизни. Это колоссальный ущерб. В текущий момент нет оценки, там надо садиться и скрупулезно считать.

У Андрея Разина есть возможность оспорить решение в Верховном суде России, но юристы семьи Шатуновых считают, что у продюсера "нулевые" шансы.