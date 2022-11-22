Кому достанутся песни «Ласкового мая»: борьба за шлягеры продолжится в Верховном суде

Песни Шатунова достанутся его жене и детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шоумен Андрей Разин в очередной раз потерпел крах в суде по делу об исключительных правах на песни группы «Ласковый май». 21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение Ставропольского краевого суда, оставив без удовлетворения кассационную жалобу шоумена.

- Суд постановил оставить акты без изменения, а кассационную жалобу Андрея Разина без удовлетворения, - сообщили корреспонденту «КП-Ставрополь» в пресс-службе кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске.

Напомним, в июне 2022 года Ставропольский краевой суд признал исключительные права на творчество группы «Ласковый май» за Юрием Шатуновым, а договор, который Разин якобы заключал с композитором Кузнецовым в 1992 году, - подделкой.

- Есть пять экспертиз, проведенных разными инстанциями, и все они говорят, что договор сфальсифицирован. Подпись Кузнецова под этим договором - подделка. Эксперт заявил, что договор создан с технологией копирования на просвет. Говоря простым языком, взяли документ, где была подпись Кузнецова, приложили к окошку, сверху - бумажку. И таким образом обвели подпись Кузнецова, - рассказала «Комсомолке» адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

Через две недели после суда Юрий Шатунов, ставший единственным правообладателем творчества «Ласкового мая», скоропостижно скончался. Причиной смерти 48-летнего артиста стал обширный инфаркт. И вскоре после смерти кума Разин подал кассацию в отношении наследников Шатунова - жены и детей - и вновь проиграл. За две недели до суда, 7 ноября, в Оренбурге в своем доме умер композитор и автор хитов легендарной группы 58-летний Сергей Кузнецов. Он, как отметил сам Разин, мог стать косвенным представителем умершего Шатунова на процессе.

Андрей Разин намерен и дальше бороться за права на творчество группы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После очередного судебного поражения шоумен Разин поспешил «успокоить» своих поклонников в очередной раз заявив, что правообладателем является «совсем иное государство». Также он сообщил о намерении обжаловать данное решение в Верховном суде РФ.

- Мы, естественно, и это решение будем обжаловать в Верховном суде, так как судья привлекла к процессу Светлану Шатунову, которая еще даже не вступила в наследство и не имеет права представлять Юру Шатунова, - сказал Разин. - Судья прикрывает незаконное решение, которое сама вынесла и я думаю, что она будет за это отвечать.

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