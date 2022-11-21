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Общество21 ноября 2022 12:33

«Выпил сок и умер»: Разин раскрыл подробности смерти автора хитов «Ласкового мая»

Андрей Разин уверен, что смерть Сергея Кузнецова была насильственной
Алина МАКСИМОВА
Андрей Разин считает гибель Кузнецова убийством.

Андрей Разин считает гибель Кузнецова убийством.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин высказался о смерти Юрия Кузнецова. Композитор и первый руководитель группы «Ласковый май» скончался в своем доме в Оренбурге 7 ноября. Причиной смерти 58-летнего артиста стал оторвавшийся тромб.

С официальной версией в корне не согласен шоумен Андрей Разин. Он заявил, что создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов был убит. Разин записал очередное обращение в котором раскрыл подробности последних часов жизни автора песен группы и озвучил вероятный мотив убийства.

По словам Разина, накануне смерти Кузнецов принимал гостью, подругу Ландыш, с которой он писал книгу. Женщина, якобы, угощала Кузнецова соком, который принесла с собой. После встречи с ней автор хитов скончался.

- Очень странно, что появляется какая-то женщина, сидит с ним весь вечер, угощает его принесенным соком, и он умирает на следующий день, - говорит Андрей Разин.

Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов.

Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоумен рассказал, что Кузнецов должен был явиться 21 ноября в Пятигорск на суд по делу об авторских правах на хиты «Ласкового мая». Ответчиком выступал Разин, а истцом - Шатунов или Кузнецов, как косвенный представитель исполнителя.

- И 21 ноября в городе Пятигорске в суде не появляется ни Юра Шатунов <...>, ни Сергей Кузнецов не может появиться <...>. Вдруг каким-то странным образом он резко умирает. Я считаю, что это тоже убийство. И то, что с ним сделали, какая-то Ландыш была у него, сидела всю ночь, дала ему какой-то напиток. Я считаю, что они делают это с какой-то целью <...>, — сказал шоумен Андрей Разин.

Мотивом преступления, по мнению Разина, стало нежелание адвокатов Шатунова возвращать деньги вдове певца за последние три года работы на сцене. В курсе происходящего был и Кузнецов и его убрали, как свидетеля.

- Мне страшно, что они убили его как свидетеля, чтобы не возвращать деньги. Аркадий Кудряшов в этой банде: он уговаривал Шатунова работать эти тяжелые туры, - сказал Разин.

Также Разин объяснил, почему высказался о смерти Кузнецова только спустя девять дней.

- Я ждал, что следственные органы и прокуратура все же выяснят появление этой девушки, которая, якобы, писала ему книгу, втерлась к нему в доверие и при всем при этом, вдруг, после ее ухода он выпивает сок и умирает буквально через несколько часов, - пояснил продюсер «Ласкового мая». - Поэтому я не спешил ни с какими выводами.

Разин отметил, что ждет ответа от Генпрокуратуры по поводу вероятного убийства Юрия Шатунова и ждет реакции от СКР по факту смерти Сергея Кузнецова.

- Мы будем разбираться со всеми, кто предал их насильственной смерти. Администраторы переводили заработанные певцом деньги на счета «черных адвокатов». Они развели этих двух ребят, которые, к сожалению, погибли от рук негодяев, - подытожил продюсер «Ласкового мая».

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