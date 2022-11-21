«Выпил сок и умер»: Разин раскрыл подробности смерти автора хитов «Ласкового мая»

Андрей Разин считает гибель Кузнецова убийством. Фото: Евгения ГУСЕВА

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин высказался о смерти Юрия Кузнецова. Композитор и первый руководитель группы «Ласковый май» скончался в своем доме в Оренбурге 7 ноября. Причиной смерти 58-летнего артиста стал оторвавшийся тромб.

С официальной версией в корне не согласен шоумен Андрей Разин. Он заявил, что создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов был убит. Разин записал очередное обращение в котором раскрыл подробности последних часов жизни автора песен группы и озвучил вероятный мотив убийства.

По словам Разина, накануне смерти Кузнецов принимал гостью, подругу Ландыш, с которой он писал книгу. Женщина, якобы, угощала Кузнецова соком, который принесла с собой. После встречи с ней автор хитов скончался.

- Очень странно, что появляется какая-то женщина, сидит с ним весь вечер, угощает его принесенным соком, и он умирает на следующий день, - говорит Андрей Разин.

Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоумен рассказал, что Кузнецов должен был явиться 21 ноября в Пятигорск на суд по делу об авторских правах на хиты «Ласкового мая». Ответчиком выступал Разин, а истцом - Шатунов или Кузнецов, как косвенный представитель исполнителя.

- И 21 ноября в городе Пятигорске в суде не появляется ни Юра Шатунов <...>, ни Сергей Кузнецов не может появиться <...>. Вдруг каким-то странным образом он резко умирает. Я считаю, что это тоже убийство. И то, что с ним сделали, какая-то Ландыш была у него, сидела всю ночь, дала ему какой-то напиток. Я считаю, что они делают это с какой-то целью <...>, — сказал шоумен Андрей Разин.

Мотивом преступления, по мнению Разина, стало нежелание адвокатов Шатунова возвращать деньги вдове певца за последние три года работы на сцене. В курсе происходящего был и Кузнецов и его убрали, как свидетеля.

- Мне страшно, что они убили его как свидетеля, чтобы не возвращать деньги. Аркадий Кудряшов в этой банде: он уговаривал Шатунова работать эти тяжелые туры, - сказал Разин.

Также Разин объяснил, почему высказался о смерти Кузнецова только спустя девять дней.

- Я ждал, что следственные органы и прокуратура все же выяснят появление этой девушки, которая, якобы, писала ему книгу, втерлась к нему в доверие и при всем при этом, вдруг, после ее ухода он выпивает сок и умирает буквально через несколько часов, - пояснил продюсер «Ласкового мая». - Поэтому я не спешил ни с какими выводами.

Разин отметил, что ждет ответа от Генпрокуратуры по поводу вероятного убийства Юрия Шатунова и ждет реакции от СКР по факту смерти Сергея Кузнецова.

- Мы будем разбираться со всеми, кто предал их насильственной смерти. Администраторы переводили заработанные певцом деньги на счета «черных адвокатов». Они развели этих двух ребят, которые, к сожалению, погибли от рук негодяев, - подытожил продюсер «Ласкового мая».

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