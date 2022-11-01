«Ласковый май 2.0»: Андрей Разин собирает новый состав группы после смерти Юры Шатунова

Разин заявил о скорой блокировке контента о Шатунове. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер и шоумен Андрей Разин заявил о создании обновленной версии группы «Ласковый май» через четыре месяца после внезапной смерти легендарного вокалиста группы Юры Шатунова. Также Разин «объявил войну пиратам» и анонсировал блокировку всего контента о группе «Ласковый май», жизни и творчестве Шатунова.

- В ближайшее время будет все удалено в Интернете. Все передачи, все ворованные кадры, все видеоизображения. Патент на «Юра Шатунов», «Андрей Разин», «Ласковый май» - за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено, - заявил Андрей Разин в видеообращении на своем официальном канале популярного видеохостинга.

Шатунов на съемках клипа. Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом Разин отметил, что у поклонников осталось всего три месяца, чтобы свободно насладиться творчеством легендарной группы и ее популярного солиста. Ну а те, кто подписан на его каналы, получат доступ к качественному контенту.

- Последние три месяца можете наслаждаться в Интернете всяким бредом, который там несут про меня и воруют кадры. Но все программы российского телевидения, Первого канала, НТВ и многих других каналов будут удалены, - сказал Андрей Разин. - И только подписанные на мои два канала смогут смотреть историю «Ласкового мая» на протяжении столетий. Остальное через три месяца будет удалено, поэтому даю вам еще немножко порезвиться.

Также шоумен пообещал подписчикам предоставить на своем канале всю имеющуюся о Юре информацию.

- Обещаю на протяжении 10 лет выставлять все видеозаписи и все, что есть в отношении Юры и группы «Ласковый май». Все будет только на моих двух каналах - «Андрей Разин» и «Ласковый май». Потому что все права защищены и страна-правообладатель имеет все права на полную хронику и семейной жизни, и музыкальной, и на все, что было связано с Юрой Шатуновым и творчеством группы, - сказал шоумен Разин.

Юра Шатунов во время сольного концерта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомнил он и о запрете на исполнение песен группы «Ласковый май» и особо «дерзким пиратам» пригрозил уголовным преследованием.

- Исполнение песен «Ласкового мая» запрещено! И имейте ввиду, все песни, которые исполняются группой, будут заблокированы во всех социальных сетях. Через три месяца никто не будет петь песни «Ласкового мая» без разрешения правообладателей. Поэтому концерты, мероприятия, вечера памяти с исполнением песен без разрешения правообладателей будут блокироваться мгновенно. Наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты, ждет уголовная ответственность. И судиться с вами будет уже другое государство. Не Россия, - пригрозил Разин.

В своем обращении шоумен и продюсер Андрей Разин сообщил, что создаст группу заново. По его словам, артистов для «Ласкового мая 2.0» он уже подбирает.

- Группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать, - сказал Разин.

В завершении монолога продюсер пояснил, что хочет очистить свое пространство от грязи, поэтому и наводит порядок в сети Интернет.

- После смерти Юры прошло несколько месяцев, а сколько грязи! Поэтому я хочу зачистить поле и оставить только порядочных, нормальных людей, - подытожил Разин.

Юры Шатунова не стало 4 месяца назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Юрия Шатунова не стало утром 23 июня 2022 года. Солист «Ласкового мая» скончался от обширного инфаркта в машине скорой помощи. За неделю до смерти он выиграл суд за право исполнять хиты группы. Ставропольский суд установил, что составленный ранее договор передачи авторских прав Андрею Разину - подделка, которую «рисовали на окошке». Разин же не согласился с решением. По его мнению, судья вынесла незаконное решение, да и вообще для него, находящегося в США, решение любого российского суда не имеет никакой юридической силы.

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