«Прекратите врать!»: Разин заявил, что никогда не судился с Шатуновым

Разин снова обратился в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин снова пытается отстоять в суде права на хиты легендарной группы. На этот раз оппонентами шоумена стали его крестник Дэннис - сын и наследник Юры Шатунова, дочь и жена солиста. Об иске рассказал адвокат семьи Шатуновых. При этом Разин возмутился заявлением Васильева. Он заявил, что никогда не судился с Шатуновым и уже тем более с его семьей.

- Глубоко возмущен адвокатом Васильевым, который все ставит с ног на голову. Подставляет теперь несовершеннолетних детей Юры Шатунова, что якобы я сужусь с семьей Юры. Я никогда с ним не судился. Тем более с его семьей, - заявил Разин.

Шоумен заявил, что не судится с Шатуновыми. Фото: архив героя публикации.

Шоумен пояснил, что всего лишь оспаривает «сомнительное» решение ставропольского краевого суда, вынесенное летом 2022 года в пользу Юры Шатунова. Также он потребовал прекратить врать.

- Единственное, что я оспариваю - это незаконно вынесенное решение, которое вынесла судья с нарушением всех конституционных прав и федерального законодательства России. Причём здесь семья? Я никогда ничего против его семьи не имел. Прекратите врать! - написал на своей странице в социальных сетях Андрей Разин.

Панихида по Юрию Шатунову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, история с дележкой хитов «Ласкового мая» началась в 1992 году, когда автор песен Сергей Кузнецов якобы заключил с продюсером Андреем Разиным контракт на музыку группы. В 2005 году продюсер закрепил юридическую силу договора в Промышленном суде Ставрополя. Спустя три года он заявил, что все права на хиты группы принадлежат ему.

В июне 2022 года в длительных судебных спорах была поставлена точка. Суд вынес решение в пользу Шатунова. Более того, эксперты заявили, что договор передачи прав на песни группы - подделка, которую рисовали на окошке. Разин с решением не согласился.

Менее чем через неделю после судьбоносного решения Юры Шатунова не стало. Он скончался в ночь на 23 июня от обширного инфракта в машине скорой помощи. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

На похороны кума Разин не явился. Более того, он подчистил страничку в соцсетях и удалил все негативные публикации, связанные с судами и Юрой Шатуновым. Позже он даже обвинил судью из Ставрополя в косвенной причастности к смерти артиста. Спустя время к списку «виновных» добавились директор Шатунова, семейный адвокат и нотариус.

Стоит отметить, что об иске против семьи Шатунова стало известно в день рождения умершего солиста «Ласкового мая», которого Разин поздравил с рождением и пообещал скоро встретиться на небе. Днем ранее Разин также поздравил с 16-летием своего крестника Дэнниса Шатунова.

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