«Зачем ты дал ему успокоительное?»: Разин звонил «виновному» в смерти Юры Шатунова

Разин не приехал на похороны кума. Фото: Анатолий Жданов, Михаил Фролов, Татьяна Макарова.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на своей странице в социальных сетях разместил «срочное видеообращение». Свой без малого 40-минутный спич он посвятил рассуждениям о последних часах жизни, последующей смерти и похоронам Юры Шатунова, а также попыткам дозвониться директору певца Аркадию Кудряшову. По словам Разина, за пару часов до смерти Шатунову дали сильное успокоительное и алкоголь, а также усомнился в решении родных певца о кремации его тела.

При этом Разин по-прежнему уверен в том, что к смерти его кума, «заклятого» друга, кумира миллионов и бессменного исполнителя хитов начала 90-х, Юрия Шатунова косвенно причастны несколько лиц.

Ранее продюсер «Ласкового мая» без стеснения заявлял, что в смерти Юры виновна судья из Ставрополя, передавшая Шатунову права на исполнение главных хитов группы. Теперь же к списку виновных добавились нотариус и «чернокнижники» - так Разин называет адвокатов, представляющих интересы Юрия и его семьи. И, если нотариуса, суд и защиту он обвиняет в несправедливости, которая привела его больного кума к излишней эмоциональности, то новому «герою разинского расследования» - директору Шатунова Аркадию Кудряшову - досталось по полной. Разин обвинил его не только в рабском использовании труда ушедшей звезды.

- 300 концертов по 500 тысяч - это два миллиона долларов. И Юра практически отпахал, - говорит Разин. - И что они могли ему дать? Я не знаю. Все же зарегистрировано в других правообладателях. Юра ничего от этого не получал, они просто развели его на деньги! - заявил продюсер, отметив, что 100 тысяч «давали Юре», а 500 тысяч забирал Кудряшов на суды с Разиным.

Скриншот видеообращения Разина.

Более того, Разин намекнул, что внезапная смерть певца могла быть спровоцирована действиями Кудряшова во время вечеринки, которая закончилась смертью Юрия.

- <...> Мы с ним (с Аркадием Кудряшовым в день смерти Шатунова, - прим. Ред.) разговаривали, переписывались. И в тот момент, когда Юра еще был живой, он мне звонил. И потом звонил, говорил: «Ты его довел». А ему: «Зачем ты его повел на вечеринку? Зачем дал <...> как-то называется успокоительное?». А он: «Он там эмоциональное пережил». А я: «Зачем ты ему пиво дал? При том ты не отрицаешь, что ты ему пиво давал. И куда ты его повез? Зачем? Пусть бы ехал в семью», - вспоминает детали разговора с Кудряшовым бывший продюсер легендарного «Ласкового мая» Андрей Разин.

Андрей Разин отметил, что любил и любит Шатунова, как самого близкого, как сына и ему безумно жаль, что так случилось.

- Юра даже на фотографиях писал: «Андрею Разину, моему отцу», - разоткровенничался продюсер. - Он настолько верил мне!

Смерть артиста шокировала его поклонников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Усомнился продюсер и в том, что кремация Шатунова была произведена по желанию вокалиста.

- Я выведу всех на чистую воду и выясню причину смерти Юры и почему они кремировали его. При этом купив не место в стене, куда ставятся урны с прахом, а купили место. Развели Игоря Крутого, взяли у него 3 миллиона 700 тысяч на захоронение. При этом захоронили урну. Я впервые такое вижу, - возмутился Андрей Разин.

Разин заявил, что продолжит делать большие репортажи с воспоминаниями о всех прожитых Юрой Шатуновым годах и о том, что случилось с кумиром миллионов, чтобы поклонники ушедшей звезды узнали всю правду.

Кстати, к завершению обличающего монолога Разину ему перезвонил Кудряшов. Андрей Разин стал расспрашивать директора Шатунова о жене умершего певца, месте ее проживания и другие детали, касающиеся судебных разборок на право исполнения хитов «Ласкового мая». Ответ Кудряшова был коротким: «А тебе какая разница?».

Напомним, Юры Шатунова не стало в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной внезапной смерти певца стали проблемы с сердцем. Он скончался в результате обширного инфаркта в машине «скорой помощи» по пути в больницу.

Поклонники прощаются с легендой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело Шатунова было кремировано, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть должна быть развеяна на озером в Германии, где артист жил с семьей. Так при жизни хотел сам Юра Шатунов. Разин на похоронах не присутствовал. 1 августа 2022 состоялась панихида на сороковой день со смерти легендарного вокалиста «Ласкового мая». У его могилы собрались сотни поклонников с цветами и записками кумиру начала 90-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Разин назвал имя виновного в смерти Юры Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» открыто обвинил в смерти Шатунова судью из Ставрополя (подробнее).

Смерть Шатунова полгода назад предсказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин

В январе 2022 года Разин просил экс-солиста остановить концертную деятельность и подумать о детях (подробнее).