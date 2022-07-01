На девятый день после смерти Шатунова Андрей Разин выступил с откровенным признанием

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выступил с откровенным признанием.

Разин, который после смерти Шатунова, удалил все свои публикации о солисте, опубликовал пост-соболезнование, в котором вдруг вспомнил о родстве с Шатуновым. Андрей Разин поставил себя в один ряд с женой и детьми умершего кумира миллионов, заявив, что кроме них у «Юры на земле никого не осталось».

- Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни - большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я ещё раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом, - написал Андрей Разин в публикации на своей странице в социальных сетях.

Прощание с Юрой Шатуновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, на похоронах Юры Шатунова великий «родственник» так и не появился. В последний путь мальчика из детдома, покорившего сердца миллионов, провожали тысячи поклонников. Люди пели его «Белые розы» и несли прекрасные цветы к его могиле.

Напомним, о смерти Шатунова стало известно утром 23 июня 2022 года. Певец, который за неделю до смерти, выиграл суд за право исполнять песни группы «Ласковый май», скончался от обширного инфаркта в машине скорой помощи. Суд установил, что ранее составленный договор передачи авторских прав Разину - подделка, которую «рисовали на окошке». К слову, Разин тут же отреагировал на судебное решение очередной публикацией в соцсети. Ставропольский суд, по мнению продюсера, вынес незаконное решение, да и вообще для него, находящегося в США, решение любого российского суда - простая бумажка, не имеющая никакой юридической силы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что Андрей Разин предсказал смерть Шатунова полгода назад.

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