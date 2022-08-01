Разин рассказал, что произойдет с душой Юрия Шатунова 1 августа

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В день панихиды по легенде «Ласкового мая», которая проходит 1 августа 2022 года на Троекуровском кладбище, продюсер группы Андрей Разин вновь сделал заявление. Разин рассказал о том, что происходит с душой Шатунова на сороковой день после смерти артиста и напомнил о своей роли в жизни певца.

Поклонников Шатунова шокировала его смерть. Фото: Иван Макеев

- Сегодня 40 дней, как с нами больше нет моего дорогого кума Юры Шатунова. Человека, которого я когда-то привёз в Москву и изменил всю его жизнь. Сегодня его душа уходит к Богу. Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады, - написал Андрей Разин на своей странице в социальных сетях.

Продюсер легендарной группы отметил, что гордится тем, что сделал для группы и, в частности, для своего кума - детдомовского мальчика Юры Шатунова.

- Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме. Я сделал все возможное, чтобы об этом парне столетиями помнили люди, - сказал Разин. - Царствие Небесное тебе, Юра. Спи спокойно.

Могила Шатунова утопает в цветах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Юры Шатунова не стало в ночь на 23 июня. Причиной смерти легенды 90-х, главного голоса «Ласкового мая», стали проблемы с сердцем - артиста сразил обширный инфаркт. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Тело артиста кремировали. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, где 1 августа 2022 года, на сороковой день после смерти артиста, вновь собрались многочисленные поклонники. Другая часть праха артиста будет развеяна над озером в Германии, в стране, где долгие годы жил певец со своей семьей. Так при жизни хотел сам Шатунов.

После смерти вокалиста «Ласкового мая» продюсер группы и кум Шатунова Андрей Разин несколько раз делал громкие заявления, то называя виновных в смерти артиста, то напоминая о своей значимости в жизни певца и его семьи. Кстати, на похоронах и панихиде близкого человека Разин не присутствовал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Разин назвал имя виновного в смерти Юры Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» открыто обвинил в смерти Шатунова судью из Ставрополя (подробнее).

Смерть Шатунова полгода назад предсказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин

В январе 2022 года Разин просил экс-солиста остановить концертную деятельность и подумать о детях (подробнее).