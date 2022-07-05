Андрей Разин назвал имя виновного в смерти Юры Шатунова

Андрей Разин сделал скандальное заявление. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил судью из Ставрополя в смерти Юрия Шатунова. Скандальное заявление он сделал на своей странице в социальной сети, отключив при этом возможность комментировать публикацию.

По словам Разина, судья вынесла незаконное решение в пользу Шатунова, передав ему права на песни группы, тем самым обнадежив артиста.

- Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни, – написал Андрей Разин.

Он также отметил, что намерен не только оспорить решение суда, но и добиться лишения судьи ее статуса.

- Имейте ввиду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен вопрос о лишении вас статуса Федерального судьи. Это я вам обещаю, как бывший депутат Государственной Думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей, - пригрозил продюсер.

Прощание с Шатуновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, кумир миллионов, главный вокалист «Ласкового мая», Юра Шатунов скончался по пути в больницу в машине скорой помощи 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. За неделю до его смерти суд в Ставрополе восстановил его права на исполнение песен группы «Ласковый май». Суд счел договор передачи прав на песни Разину подделкой, которую «рисовали на окошке». Исполнить бессменные хиты Юра Шатунов так и не успел.

Проститься с артистом пришли тысячи поклонников. Они пели песни Шатунова и белые розы к его могиле. На похоронах главного голоса «Ласкового мая» Разин так и не появился, а на девятый день после смерти Шатунова прервал молчание и в соцсетях выразил соболезнование семье умершего, напомнив о родстве и о том, что у Юры на земле остались лишь дети, супруга и сам Разин.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что Андрей Разин предсказал смерть Шатунова полгода назад.

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