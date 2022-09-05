Разин поздравил крестника с днем рождения. Видеообращением. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сделал заявление в день рождения своего крестника Дэнниса - сына Юры Шатунова. Шоумен напомнил юноше о своем с ним родстве и разместил в социальных сетях детское фото Дэнниса, которому 5 сентября исполнилось 16 лет.

Разин посетовал на то, что в последние годы не мог общаться с крестником. Мол, тот жил за пределами страны, а сам продюсер находился в изоляции.

- Сегодня свой день рождения отмечает Дэннис Шатунов. Я очень уважаю и люблю его как крестника. Единственное, в последнее время мы не могли с ним видеться, он не приезжал в Россию. И, к сожалению, я не мог с ним последнее время связываться, поздравлять его с днем рождения, потому что был изолирован, - сказал Андрей Разин.

Разин с крестником Дэннисом. Фото: личный архив героя публикации.

Разин отметил, что Дэннис рожден от «очень мне близкого и очень талантливого человека» и «все равно история все поставит на свои места».

- Память о его папе всегда будет сохраняться, - отметил продюсер легендарного «Ласкового мая», напомнив о стенде имени Юры Шатунова, который размещен в отеле продюсера в Сочи.

Андрей Разин поздравил Дэнниса с днем рождения, пожелав ему счастья.

- Сегодня хочу поздравить Дэнниса. У него все впереди - большая и очень интересная жизнь, - сказал Разин.

Шоумен отметил, что никогда не бросает своих крестников и помогает им во всем.

- Надеюсь, что у нас и так все будет с тобой. А пока я желаю тебе счастья, здоровья и как можно быстрее уже перейти в нормальную, взрослую жизнь - вырабатывать в семье другой подход. Держись, ты - мужик! Теперь ты должен отвечать не только за себя, но и за своих девчонок - за маму, за сестру, и держать оборону, как держит моя семья, - обратился к крестнику Разин.

После смерти Шатунова продюсер «Ласкового мая» неоднократно выступал с неожиданными видеообращениями. В одном из них Разин назвал «виновных», в смерти певца и пообещал разобраться в деталях гибели артиста. В другом разоблачительном ролике он заявил о том, что прах Шатунова не был захоронен на Троекуровском кладбище и выразил уверенность, что кремация тела покойного не была последним желанием усопшего.

Прощание с Шатуновым. Фото: Иван Макеев

Напомним, Юры Шатунова не стало в ночь на 23 июня. Артист скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем. С солистом «Ласкового мая» пришла проститься многочисленная толпа поклонников. Люди несли белые розы и оставляли записки на могиле певца. 1 августа состоялась панихида на сороковой день после смерти Шатунова.

На похороны и панихиду Разин не явился, ограничился лишь «экстренными» видеообращениями.

В последние годы Разин и Шатунов не поддерживали близких отношений. Они долгие годы судились за право исполнять хиты «Ласкового мая». За несколько дней до смерти Шатунова ставропольский краевой суд вынес окончательное решение в пользу солиста. Разин с позицией суда не согласился и даже обвинил судью в косвенной причастности к смерти Шатунова.

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