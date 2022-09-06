«Поверь, Юра, скоро мы встретимся»: Разин шокировал всех в день рождения Шатунова

Фото: Анатолий Жданов, Михаил Фролов.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова заявил о скорой встрече с ушедшим артистом. Очередное голосовое обращение Разин разместил в социальных сетях по случаю дня рождения кума, солиста легендарной группы.

- Каждая минута, проведенная с ним, это было счастье, - сказал Андрей Разин. - Мы с ним проработали очень много лет и я горжусь, что именно я смог сделать для этого мальчишки многое в этой жизни.

Шоумен отметил, что очень жалко, что с нами нет Шатунова.

- Но, поверь, Юра, скоро мы встретимся с тобой на небесах и все равно будет там вместе, - неожиданно заявил Андрей Разин.

Он также призвал директора «Ласкового мая» провести отмененные ранее мероприятия.

- Я прошу не отменять. Все таки вспомнить Юру сегодня, 6 сентября. Обязательно помянуть его и поздравить с рождением. Если бы не было Юры, не было бы этого рождения, я не знаю как бы все советские люди жили бы без песен «Ласкового мая», - сказал Разин.

Поклонники несли на могилу кумира тысячи цветов и записки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер группы отметил, что некоторые звезды-профессионалы ругали творчество «Ласкового мая».

- Но я создавал такой коллектив, который любит 97% советского населения, - пояснил Разин. - Только 3% понимало что-то в нотной грамоте. Я поэтому Юре и говорил, что не надо учиться, не надо куда-то идти, пойте душой, пойте то, что чувствуете. Поэтому наши звезды и напали на нас.

При этом Разин заявил, что именно поэтому Юра Шатунов остается главным артистом страны.

- Царствие тебе небесное, Юра. Скоро увидимся. Все мы, конечно, уйдем. Но я надеюсь, что мы будем всегда вместе. Всегда любил тебя, всегда уважал, - сказал кум Юрия Шатунова, напомнив, что он «закаленный боец и выдержит любые атаки».

Шоумен завершил свою речь призывом не грустить в этот праздничный день.

- Сегодня у самого популярного человека Советского Союза день рождения. И я от души поздравляю весь советский народ, все наши братские 15 республик, кто был тогда в нашем составе, а также каждого человека, кто жил в то время и кто живет сегодня. И внуков, и детей, и бабушек, и дедушек. Поздравляю всех с днем рождения Юры Шатунова. Юра, помни, мы будем всегда вместе, - сказал Андрей Разин.

Прощание с Юрием Шатуновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

6 сентября Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет. Его не стало в ночь на 23 июня 2022 года, певец скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта. Часть праха артиста захоронили на Троекуровском кладбище. Многочисленные поклонники буквально завалили могилу артиста тысячами белых роз. На похороны кума Андрей Разин не явился.

Долгие годы Разин и Шатунов судились за право исполнять хиты «Ласкового мая». Незадолго до смерти Шатунова ставропольский краевой суд вынес решение в пользу солиста. Продюсер Разин с решением не согласился, заявив о том, что оно не законно. Позже он пообещал найти «виновных» в смерти кума.

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