«Я ставропольских судей люблю»: продюсер Разин открестился от громких обвинений после смерти Юры Шатунова

Андрей Разин считает, что его подставили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер «Ласкового мая» вновь выступил с громким обращением, в котором, на этот раз, открестился от обвинений в адрес судьи из Ставрополя. В начале июля 2022 года Андрей Разин заявил, что ставропольская судья, вынесшая не в его пользу решение по делу об исключительных правах на песни группы, виновна в смерти солиста Юры Шатунова. Более того, он открыто говорил о намерениях лишить судью федерального статуса и призвать ее к ответственности.

Громкие заявления продюсера были обнародованы рядом СМИ. Позже к списку виновных в смерти солиста «Ласкового мая» он причислил адвоката семьи Шатунова, назвав его чернокнижником, а также нотариуса и концертного директора. Спустя три месяца Андрей Разин подчистил публикации в своих социальных сетях и заявил, что его подставили. Сам же он вообще ничего подобного не говорил.

- Я вам еще раз хочу сказать, что я судью не оскорблял. Я не обвинял ее в смерти Юры Шатунова. Это то, что написали в социальных сетях. Это не мои социальные сети написали. Это пишет именно адвокат-чернокнижник от моего имени для того, чтобы подставить меня, - заявил шоумен.

Разин отметил, что уже обратился к президенту, обратился в службу судебных приставов в России, в Генеральную прокуратуру и в МВД с просьбой разобраться в ситуации и добавил, что вообще испытывает к ставропольским судьям исключительно теплые чувства.

- Я ставропольских судей люблю и обвинять их в убийстве никогда не мог, не могу и делать это не буду. Вы никогда ни одного интервью не услышите, что я буду обвинять судью в убийстве человека, - сказал Разин.

При этом шоумен подчеркивает, что все же вынесенное на Ставрополье решение суда - незаконно. И его «враги» делают все для того, чтобы это решение осталось в силе.

- Но то, что она вынесла! Это, конечно, все от моего имени подали, что, якобы, я судье угрожаю. Это все делается, чтобы вынесенное решение устоялось. Но как оно будет устаиваться? Это же совершенно все незаконно! - негодует продюсер.

Свое обращение к подписчикам Разин завершает просьбой не верить мошенникам.

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