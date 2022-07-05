Судья начинала как бесплатный юрист Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрей Разин выступил с громким заявлением. По его мнению, в смерти Юрия Шатунова виновата судья, которая дала ему надежду, незаконно передав права на песни "Ласкового мая". Согласно мысли спикера, это привело к эмоциональному всплеску на фоне большого гастрольного тура певца, "что во многом повлияло на уход из жизни".

- Имейте ввиду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен вопрос о лишении вас статуса Федерального судьи. Это я вам обещаю, как бывший депутат Государственной Думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей, - грозится Разин.

Судья начинала свою карьеру как адвокат в Пятигорске. Причем как бесплатный юрист. В единственном своем интервью она говорила о плюсах работы Ассоциации юристов России, в которой она состояла и помогала людям как специалист по жилищным, имущественным спорам, по вопросам социальных выплат и гражданства.

В апреле 2012 года женщину назначили судьей Краевого суда. Через год она, согласно открытым данным, стала соискателем первого года обучения кафедры гражданского права и процесса юрфака СКФУ, где отметилась интересной научной "новеллы". В статье судья рассуждала о противоречии гражданского кодекса в вопросе признания сделки оспариваемой и ничтожной. Коллеги замечали работу и даже цитировали ее. Однако на этом ее научная деятельность закончилась.

Согласно информации из открытых источник, судье присвоен четвертый квалификационный класс, но вполне вероятно, что за последние несколько лет ее уровень мог вырасти до третьего. За время работы в Краевом суде судья рассмотрела свыше 2,5 тысяч гражданских дел.

ПОЧЕМУ РАЗИН НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ

Решение судьи по делу о песнях "Ласкового мая" объясняла адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская. Оно связано с тем, что оригинала договора о передачи прав Разину никто не видел. По версии продюсера, он был утерян.

- Есть документы, что этот договор якобы украден. И есть пять экспертиз, проведенных разными инстанциями, и все они говорят, что договор сфальсифицирован. Подпись Кузнецова под этим договором - подделка. [...] Эксперт заявил, что договор создан с технологией копирования на просвет. Говоря простым языком, взяли документ, где была подпись Кузнецова, приложили к окошку, сверху - бумажку. И таким образом обвели подпись Кузнецова, - говорила в интервью "КП-Ставрополь" юрист.

Решение аннулировало все другие акты по договору и позволяло Шатунову распоряжаться песнями "Ласкового мая". Разин заявил, что не согласен с судом и будет оспаривать постановление. Правда, спустя месяц Шатунов скончался от обширного инфаркта.

Прощание с Шатуновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

В беседе с "Комсомольской правдой" звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что дело Шатунова могут продолжить члены его семьи.

- Андрей Разин может быть привлечен к ответственности за поддельные документы и злоупотребление правом на защиту. В данном случае следствию предстоит установить, кто непосредственно изготовил поддельный документ и кто предъявил его в суд. Люди, ответственные за фальсификацию, могут рассказать, в чьих интересах они это сделали. По статье 327 УК РФ предусмотрены санкции до двух лет лишения свободы. Срок небольшой, но очень важно, что в рамках уголовного дела родственники Юрия Шатунова имеют право через суд взыскать моральный вред. Я полагаю, что в этом случае исковые требования могут составить несколько миллионов рублей. Наше законодательство уже выработало практику по таким делам, поэтому компенсация вряд ли будет впечатляющей. Но от 1 до 2 млн рублей получить вполне возможно

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