Кадыров вытащил из украинского плена офицера из Калмыкии. Вот как его отблагодарили на родине бойца

Очир Зунгруев в плену не потерял мужества и стойкости. Фото: стоп-кадр видео

В первых числах декабря прошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Среди 50 наших бойцов, вернувшихся домой, находился уроженец Калмыкии Очир Зунгруев. В его освобождении принимал непосредственное участие Рамзан Кадыров.

- Работа по возвращению старшего офицера ВС РФ Очира Зунгруева была начата по просьбе дорогого брата, главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Он искренне переживал за судьбу своего соотечественника, который волею случая оказался в тяжелой ситуации. В плену Очир провел девять долгих месяцев, не потеряв при этом мужества и стойкости, - написал глава Чечни в своем официальном Телеграм-канале.

По просьбе Кадырова к переговорному процессу подключился депутат Государственной думы от ЧР Шамсаил Саралиев.

Очир Зунгруев с семьей после освобождения. Фото: стоп-кадр видео

- В мой адрес и в адрес моих коллег-депутатов ежедневно поступают обращения от членов семей наших военнослужащих, находящихся в плену. Общий свод всех обращений формируется у меня, списки передаются в Министерство обороны РФ, - объяснил Саралиев детали работы в данном направлении, которая ведется круглосуточно. - Отвечать родственникам военнопленных успеваем не всегда, но каждому обращению уделяется внимание, наш главный ответ - это конкретная работа по каждому бойцу.

Депутат дважды лично приезжал на границу, но Зунгруева не отдавали. Саралиев не оставил попыток освободить офицера и вскоре его удалось вытащить из плена.

- Если у кого-то из нас что-то получается, значит, это получается у всех. Мы наравне с Бату Сергеевичем и членами семьи Очира безмерно рады его освобождению, поскольку каждый российский солдат наш единомышленник, брат и верный товарищ, - отметил Кадыров и показал, как его отблагодарили на малой родине освобожденного бойца.

Благодарственное письмо за помощь в освобождении из плена Очира Зунгруева. Фото: Telegram Рамзана Кадырова

- Бату Хасиков прислал благодарственное письмо. Со своей стороны хочу заверить его, что для всех нас большая честь трудиться на благо нашего великого Отечества. Сегодня все мы делаем общее дело ради мира и благополучия наших народов, - подчеркнул чеченский лидер.

Тем временем, Минобороны РФ сообщило об освобождении из плена еще 60 российских военных.

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