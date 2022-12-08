Три школьницы попали в реанимацию: в Дагестане семиклассник распылил перцовый баллончик на перемене

В стационаре остаются шесть пострадавших школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане семиклассник нахулиганил в родной школе: распылил на перемене перцовку. В результате дети были экстренны госпитализированы в больницы, а три девочки попали в реанимацию.

Инцидент произошел в средней образовательной школе № 1 села Касумкент в среду, 7 декабря 2022 года. На перемене семиклассники достали перцовый баллончик и распылили его содержимое в одном из школьном коридоров.

Школьники не сразу поняли, что произошло, в результате 13 детей надышались ядовитым газом и попали в больницу. К учебному учреждению приехали несколько скорых.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» дозвонилась до руководства школы и узнала, что произошло на перемене.

- Да, один мальчик принес в школу перцовый баллончик, а другой распылил. Между ними никакого конфликта не было, они не ссорились, просто вот так взяли и похулиганили, - уточнили в приемной СОШ № 1 села Касумкент.

В минздраве республики также подтвердили информацию о том, что детей забрали из школы с отравлением.

В региональном минздраве рассказали, что вечером 7 декабря в Сулейман-Стальскую ЦРБ поступило 13 детей, после того, как один из учеников распылил перцовую смесь. После госпитализации шесть детей находились в состоянии средней степени тяжести, а еще семь учеников чувствовали себя удовлетворительно.

Медики провели все все необходимые детоксикационные мероприятия, семь пострадавших уже выписаны домой. - В стационаре пока остаются шестеро пациентов, состояние которое сейчас удовлетворительное, после контроля анализов они также будут отпущены домой, - прокомментировали врачи состояние госпитализированных школьников.

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