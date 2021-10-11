В Махачкале школьник смертельно ранил ножом сверстника

Школьник умер в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в школе №51 города Махачкалы. Девятиклассник напал с ножом на одного из одноклассников. Ранение оказалось смертельным, спасти школьника не смогли.

- Его быстро доставили в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, в больнице он скончался, - сообщил источник в правоохранительных органах Республики Дагестан.

Что стало причиной конфликта старшеклассников утром 11 октября, пока неизвестно. Старшеклассники говорят, что двое повздоривших ребят давно не ладят. Мол, между ними часто возникали ссоры, которые иногда заканчивались драками. Последняя ссора закончилась трагедией.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются, опрашиваются свидетели.

Тем временем, в республиканском Министерстве образования пока не комментируют ситуацию.

- Информация о происшествии в школе нам пока не поступала, - сказали «КП-Северный Кавказ» в Минобре РД.

Следственными органами республики Дагестан по факту убийства школьника возбуждено уголовное дело. С подростком, который нанес сверстнику смертельное ранение, работают сотрудники правоохранительных органов.

- Подросток доставлен в Кировский отдел полиции, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Дагестану. - На данный момент школьник объясняет причины произошедшего.

Кстати, по словам местных жителей, в этой школе не так давно был установлен металлоискатель, но он не работал.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане подросток ударил ножом сверстника по приказу из игры в соцсетях. Инцидент произошел в центре столицы Дагестана на проспекте Акушинского.

Получивший удар ножом мальчик находится в реанимации местной больницы. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Полицейские уже выяснили, что подросток ударил ножом друга, получив целевое указание из опасной соцсетевой игры "Синий кит".

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