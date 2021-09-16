В Махачкале 16 детей попали в больницу после отравления неизвестным газом в школе

Школьники доставлены в больницу с отравлением.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Махачкале 16 учеников средней школы №36 попали в больницу из-за отравления неизвестным газовым веществом. Трое из пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.
Как стало известно «КП-Северный Кавказ», инцидент произошел в коридоре школы во время одной из перемен.
По данным республиканского Минобра, неизвестное газовое вещество распылили несколько старшеклассников.
- Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации, - сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования. - Состояние у всех стабильное. Все дети из помещения выведены.
На данный момент все занятия второй смены, которые должны были состоятся в четверг, 16 сентября, отменены.
- Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией, - добавили в Минобре Республики Дагестан.
С пострадавшими детьми сейчас работают психологи республиканского МЧС.
МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми. Родителям учащихся сообщили о необходимости обратиться в медучреждения в случае выявления схожих симптомов отправления.
Всех родителей оповестили о ЧП и попросили незамедлительно обращаться в медучреждения при появлении у детей симптомов отравления.
Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье более 70 человек с приступами кашля эвакуировали из детсада. В помещениях дошкольного учреждения не было обнаружено угарного газа.
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