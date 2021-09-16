В Махачкале 16 детей попали в больницу после отравления неизвестным газом в школе

Школьники доставлены в больницу с отравлением. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Махачкале 16 учеников средней школы №36 попали в больницу из-за отравления неизвестным газовым веществом. Трое из пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», инцидент произошел в коридоре школы во время одной из перемен.

По данным республиканского Минобра, неизвестное газовое вещество распылили несколько старшеклассников.

- Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации, - сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования. - Состояние у всех стабильное. Все дети из помещения выведены.

На данный момент все занятия второй смены, которые должны были состоятся в четверг, 16 сентября, отменены.

- Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией, - добавили в Минобре Республики Дагестан.

С пострадавшими детьми сейчас работают психологи республиканского МЧС.

МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми. Родителям учащихся сообщили о необходимости обратиться в медучреждения в случае выявления схожих симптомов отправления.

Всех родителей оповестили о ЧП и попросили незамедлительно обращаться в медучреждения при появлении у детей симптомов отравления.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье более 70 человек с приступами кашля эвакуировали из детсада. В помещениях дошкольного учреждения не было обнаружено угарного газа.

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

Следственный комитет РФ: перцовку в грозненской школе распылил ученик 7-го класса

Пострадало более 40 ребят, чтобы разобраться в ситуации, Чечню посетит Павел Астахов (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Тюменской области ученик распылил газ: 53 ребенка пострадали

В Голышманово в школе номер 1 один из учеников распылил газ из баллончика, предположительно "Перцовый шок" (подробнее).