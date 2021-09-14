На Ставрополье более 70 человек с приступами кашля эвакуировали из детсада

На данный момент жалоб на здоровье у воспитанников детского учреждения нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел днем 14 сентября в ставропольском городе Минеральные Воды. Там в детском садике «Звездочка» у малышей, а также у взрослых сотрудников появилось удушливое состояние и кашель. Об этом корреспонденту «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По предварительной информации, из дошкольного учреждения пришлось эвакуировать 57 детей и 14 взрослых. Известно, что происшествие зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», сотрудники аварийной службы оперативно обследовали здание специальными приборами. В помещениях детского сада не было обнаружено угарного газа.

По предварительной информации, дошкольное учреждение подключено к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет.

Детей осмотрели медики, к счастью, пострадавших среди них нет. На данный момент жалоб на здоровье у воспитанников детского учреждения нет.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ЧП.

- В ходе проверки надзорного ведомства будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора края Александра Лоренца, - сказано в сообщении.

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