Прокуратура начала проверку по факту эвакуации из детсада Минвод 70 человек с приступами кашля

Во время проверки надзорного ведомства установят причины и обстоятельства инцидента, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства Фото: Иван МАКЕЕВ

Инцидент случился 14 сентября в детском садике «Звездочка», расположенном в минеральных Водах. Там у нескольких воспитателей появилось удушливое состояние и кашель. Из-за этого из дошкольного учреждения эвакуировали около 70 малышей и взрослых.

По данному факту Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Во время проверки надзорного ведомства установят причины и обстоятельства инцидента, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле Александра Лоренца, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что, по предварительной информации, что дошкольное учреждение подключено к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет.

Детей осмотрели медики, к счастью, пострадавших среди них нет. На данный момент жалоб на здоровье у воспитанников детского учреждения нет. Подробности и причины инцидента предстоит выяснить правоохранителям.