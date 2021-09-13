В КЧР учительница заставила подростка на коленях просить прощения у одноклассницы

Девятиклассник попросил прощения у одноклассницы после ссоры, но их педагог решила, что этого недостаточно Фото: Иван МАКЕЕВ

В КЧР произошел вопиющий случай - хотя начиналось все с небольшого и незначительного на первый взгляд словесного конфликта. Ученики 9 класса средней школы повздорили, пока распределяли обязанности по дежурству.

Кого-то из подростков, как это часто бывает, не устроили задачи, которые перед ним всплыли. В ход пошли обидные фразы.

В частности, неприятные слова полетели в сторону одной девочки. Через некоторое время грубияна вызвали в кабинет к классному руководителю. Там подросток извинился перед одноклассницей за неуместные фразы.

Однако такое извинение не устроило педагога. Она решила иначе наказать парня. Учительница заставила девятиклассника просить прощения на коленях.

После этого случая подросток перестал ходить в школу, замкнулся в себе. Мама школьника сообщила, что сын хочет перевестись в другую школу, избегать общения с одноклассниками и тем более с учительницей, которая так с ним поступила.

Сам герой истории занимался боксом. По словам родственников, такое поведение классного руководителя «просто унизило подростка».

Как уточнил источник «КП-Ставрополь», знакомый с ситуацией, подобные способы воспитания замечены за этой учительницей не впервые.

В пресс-службе министерства образования республики прокомментировали, что по данному факту уже проводится проверка. Будут опрошены девятиклассник, классный руководитель и свидетели.

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