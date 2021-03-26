Ударившая ребенка воспитатель детского сада в Георгиевске уволена

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Как сообщила первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова, 25 марта, как только поступил сигнал о происшествии в детском саду № 40 города Георгиевска, управление образования города провело служебную проверку.

Подтвердился факт того, что воспитатель дала ребенку пощечину за его нежелание спать. Первые выводы уже последовали - воспитатель уволена.

- Деятельность детского сада взята на контроль как со стороны городского управления образования, так и министерства образования края. Более детальная проверка продолжается, - прокомментировали в пресс-службе краевого министерства образования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вопиющий случай произошел 25 марта в детском садике №40 в городе Георгиевске Георгиевского округа Ставрополья. Мать одного из малышей пришла за своим сыном и увидела красный отпечаток на его щеке. Воспитательница призналась женщине, что разозлилась на малыша и ударила его. Мальчик не хотел ложиться спать в обеденное время.

Утром 26 марта в Следственном комитете Следственного управления СКР России по Ставропольскому краю началась проверка по факту избиения ребенка в детсадике города Георгиевска:

Этим делом заинтересовалась и региональная прокуратура. После начала прокурорской проверки работника отстранили.

Однако, позже мать избитого малыша пожаловать в сети, что администрация детского сада позвонила ей и попросила пока не приводить малыша в дошкольное учреждение. А спустя пару часов история приобрела более любопытные факты:

- Ко мне сейчас пришла заведующая детского сада, предлагала деньги, чтобы «замять» это дело. Вот такая ситуация происходит, - рассказала мама избитого малыша.

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