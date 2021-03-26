В Георгиевске против уволенной за избиение малыша воспитательницы завели дело

Против теперь уже бывшего воспитателя детского сада Георгиевска возбудили уголовное дело. Она подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Напомним, что инцидент произошел днем 25 марта и вызвал большой резонанс в сети. В Георгиевске воспитатель несколько раз ударила по лицу пятилетнего мальчика за то, что он отказывался спать в обеденное время.

Следователь уже допросил родственников малыша, изъял из образовательного учреждения необходимые документы и сейчас собирает необходимые доказательства. Эту ситуацию также прокомментировал губернатор Ставрополья:

– Возмущен случившимся в детском саду Георгиевска. Воспитательница подняла руку на малыша за то, что он не хотел спать в «тихий час». Полностью разделяю чувства, которые испытала мама ребенка. Насилие над детьми недопустимо в принципе. Тем более, со стороны людей, которые с ними работают и должны заботиться! – заявил глава региона.

Ранее первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова сообщила, что как только поступил сигнал о происшествии в детском саду № 40 города Георгиевска, управление образования города провело служебную проверку. П

одтвердился факт того, что воспитатель дала ребенку пощечину за его нежелание спать. Первые выводы уже последовали - воспитатель уволена.

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