Губернатор прокомментировал случай с избиением ребенка воспитательницей в детсаду Георгиевска

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал случай с избиением ребенка воспитательницей в детсаду Георгиевска.

- Возмущен случившимся в детском саду Георгиевска. Воспитательница подняла руку на малыша за то, что он не хотел спать в «тихий час». Полностью разделяю чувства, которые испытала мама ребенка. Насилие над детьми недопустимо в принципе. Тем более, со стороны людей, которые с ними работают и должны заботиться! – заявил глава региона.

Напомним, что служебная проверка по этому инциденту уже проведена. Факты подтвердились. Воспитательница уволена.

- Это правильно. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен. Пусть ищет другую профессию, - дополнил Владимир Владимиров.

Что касается этого конкретного детского сада, то его ждет более глубокая, комплексная проверка. Об этом заявил губернатор Ставрополья 26 марта.

- По моему поручению ее проведет Минобразования края, - отметил он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети не утихают возмущения, споры и вопросы по поводу инцидента, произошедшего в детском саду города Георгиевска. Напомним, что накануне там одна из воспитательниц избила ребенка. Мальчик не хотел спать в обед. Мать истерзанного ребенка, не долго думая, подняла резонанс в соцсети, опубликовал там фото избитого сына. А также подала заявление в правоохранительные органы.

Следственный отдел по городу Георгиевск следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью начал проверку этих сведений.

Тем временем первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова сообщила, что как только поступил сигнал о происшествии в детском саду № 40 города Георгиевска, управление образования города провело служебную проверку.

Подтвердился факт того, что воспитатель дала ребенку пощечину за его нежелание спать. Первые выводы уже последовали - воспитатель уволена.

СКР России по Ставрополью опубликовал кадры допроса избитого воспитательницей мальчика.

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