Появились кадры допроса избитого воспитательницей мальчика в Георгиевске

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В сети не утихают возмущения, споры и вопросы по поводу инцидента, произошедшего в детском саду города Георгиевска. Напомним, что накануне там одна из воспитательниц избила ребенка. Мальчик не хотел спать в обед.

Мать истерзанного ребенка, не долго думая, подняла резонанс в соцсети, опубликовал там фото избитого сына. А также подала заявление в правоохранительные органы.

Следственный отдел по городу Георгиевск следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью начал проверку этих сведений.

Тем временем первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова сообщила, что как только поступил сигнал о происшествии в детском саду № 40 города Георгиевска, управление образования города провело служебную проверку.

Подтвердился факт того, что воспитатель дала ребенку пощечину за его нежелание спать. Первые выводы уже последовали - воспитатель уволена.

СКР России по Ставрополью опубликовал кадры допроса избитого воспитательницей мальчика.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация дошкольного учреждения, по словам матери ребенка, просила «замять» это дело и даже предложила денег. Во всех этих деталях будут разбираться правоохранительные органы.

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Видео с истерзанным мальчиком появилось в сети (подробнее)