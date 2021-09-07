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Общество7 сентября 2021 13:54

В Дагестане уволили замдиректора школы, не допускавшего к урокам учениц без платков

Ранее в соцсетях появилось видео, где руководство школы в селе Маджалис Кайтагского района запрещает девочкам приходить на учебу без косынок
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Косынка, действительно, является частью формы, прописанной в уставе этой школы, но ее ношение носит исключительно рекомендательный характер

Косынка, действительно, является частью формы, прописанной в уставе этой школы, но ее ношение носит исключительно рекомендательный характер

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История, которая произошла в дагестанском селе Маджалис Кайтагского района, вызвала общественный резонанс. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в средней школе им. Темирханова ученицам запретили приходить на учебу без косынок.

В сети появилось нашумевшее видео, где у входа в учебное заведение стоит строгий мужчина и делит школьниц на два лагеря.

Те девочки, чьи головы покрыты платочками – идут на уроки, а те, кто не прикрыл голову – отправляются налево. Их к занятиям не допускают, потому что пришли в школу без косынок.

Мамы девочек возмущаются на видео, требуют от этого мужчины объяснения. Но тот не дает внятного ответа, игнорируя родителей, школьниц, демонстративно разговаривает по телефону.

Скандал в школе Дагестана из-за косынок

Этим мужчиной оказался заместитель директора школы в селе Маджалис Кайтагского района. Ранее в пресс-службе районной администрации прокомментировали, что он будет привлечен к ответственности. А 7 сентября стало известно, что замдиректора освободили от занимаемой должности.

По словам начальника отдела образования администрации Кайтагского района Шамиля Магомедова, косынка, действительно, является частью формы, прописанной в уставе этой школы, но ее ношение носит исключительно рекомендательный характер.

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