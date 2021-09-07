В Дагестане уволили замдиректора школы, не допускавшего к урокам учениц без платков

Косынка, действительно, является частью формы, прописанной в уставе этой школы, но ее ношение носит исключительно рекомендательный характер Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История, которая произошла в дагестанском селе Маджалис Кайтагского района, вызвала общественный резонанс. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в средней школе им. Темирханова ученицам запретили приходить на учебу без косынок.

В сети появилось нашумевшее видео, где у входа в учебное заведение стоит строгий мужчина и делит школьниц на два лагеря.

Те девочки, чьи головы покрыты платочками – идут на уроки, а те, кто не прикрыл голову – отправляются налево. Их к занятиям не допускают, потому что пришли в школу без косынок.

Мамы девочек возмущаются на видео, требуют от этого мужчины объяснения. Но тот не дает внятного ответа, игнорируя родителей, школьниц, демонстративно разговаривает по телефону.

Этим мужчиной оказался заместитель директора школы в селе Маджалис Кайтагского района. Ранее в пресс-службе районной администрации прокомментировали, что он будет привлечен к ответственности. А 7 сентября стало известно, что замдиректора освободили от занимаемой должности.

По словам начальника отдела образования администрации Кайтагского района Шамиля Магомедова, косынка, действительно, является частью формы, прописанной в уставе этой школы, но ее ношение носит исключительно рекомендательный характер.

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