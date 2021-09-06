«Если мусульманки, то ходите в платках»: в Дагестане школьницам запретили приходить на учебу без косынок

В уставе учреждения прописано про светский внешний вид школьников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про косынки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Видео, снятое в средней школе дагестанского села Маджалис, вызвало общественный резонанс. Так, на кадрах - мужчина. Он строго стоит у входа в учебное заведение и делит школьниц на два лагеря. Те девочки, чьи головы покрыты платочками – идут на уроки, а те, кто не прикрыл голову – отправляются налево.

На вид – это ученицы младших классов. Но переступив порог школы, они не могут приступить к занятиям. Причина – нет косынок. Это пытается пояснить возмущенным мамам тот же мужчина.

Правда, судя по видео, делает он это в грубой форме: кричит на женщин и размахивает руками.

— Мы вызовем сюда журналистов, — выкрикивает одна из мам девочек, снимая все происходящее на мобильный.

Мужчина не отвечает ей ничего. В это время к нему подходит девушка в длиной черной юбке и передает ему телефон. Тот с кем-то начинает говорить, игнорируя родителей школьниц. В сети родители девочек пишут, что уже несколько дней от учениц требуют, чтобы они покрывали голову.

По их словам, раньше такого правила не было. В уставе учреждения прописано про светский внешний вид школьников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про косынки.

— Что носить, в чем ходить - личное дело каждого человека. Речь не идет, о каком - то развратном одеянии, тут вопрос простой: кто - то решил, что надо носить платок? Кто? Какое право имеете? Ходить в школу - законное право любого ученика. Ни одна живая душа не имеет права лишать ребенка этого. Только потому, что, кто- то самодур. Каждый в своей семье пусть распоряжается и командует членам своей семьи (орфография и пунктуация автора сохранены), — пишет местная жительница в сети;

— Правильно все! Если вы - мусульманки, то ходите в платках; — пишет другой пользователь сети.

Позже в пресс-службе районной администрации прокомментировали, что заместитель директора сельской школы, который не впускал в учебное заведение учениц без косынок, будет привлечен к ответственности.

Там также сообщили, что в уставах школ Маджалиского района прописана школьная форма: белый верх, темный низ, девочкам - косыночка. Однако заставлять учениц носить косынку - запрещено. Тем более отстранять их от уроков.

Напомним, осенью 2012 года в школе села Кара-Тюбе разгорелся скандал. Тогда в учебном заведении населенного пункта девочек, пришедших на занятия в хиджабах, не пустили в класс.

Прокуратура Нефтекумского района усмотрела в ношении религиозной одежды нарушение гарантированной Конситуцией светскости образования. Родители девочек, напротив, считали, что Конституция защищает свободу вероисповедания.

Эта история тогда прогремела на всю Россию. Отреагировал на скандал итогдашний губернатор, заявивший, что хиджабы в школах могут дестабилизировать ситуацию на Ставрополье.

После чего в регионе быстро разработали документ о школьной форме. В нем говорится о том, что единые требования к одежде школьников «направлены на устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися, создание деловой атмосферы на занятиях».

В школах Ставрополья с тех времен было принято решение ввести три вида школьной одежды: повседневная, парадная и спортивная.

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