В Махачкале завели уголовное дело по факту отравления детей газом в школе

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления газом учащихся школы №36 в Махачкале. Дело заведено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Напомним, инцидент произошел утром 16 сентября в школьном коридоре. Два девятиклассника на перемене распылили слезоточивый газ из баллончика. В результате с признаками отравления в больницу попали 24 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет и одна учительница. Трое из детей находились в реанимации. На данный момент они переведены в обычную палату. Жизни и здоровью детей на уже ничего не угрожает.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением соответствующих специалистов, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Дагестану. - В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы, а также лица, сбывшего баллончик с газообразным веществом, несовершеннолетним.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что уроки в школе на вторую половину дня 16 сентября отменены, проводится уборка и проветривание помещений.