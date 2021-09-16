Причиной отравления школьников в Махачкале стал перцовый газ

Ученики школы №36 Махачкалы, попавшие в больницу днем 16 сентября 2021 года, получили отравление газом из перцового баллончика. По предварительным данным, газ в школьном коридоре распылили два девятиклассника.

По словам очевидцев, мальчишки принесли в школу баллончик и на одной из перемен стали баловаться с ним. Один из мальчишек распылил содержимое, когда рядом находилась толпа ребят. Буквально через пару минут некоторые из учеников стали терять сознание.

На место ЧП тут же были вызваны экстренные службы, изначально в больницу были доставлены 16 детей, трое из них помещены в реанимацию. Позже число пострадавших увеличилось до 24, 19 из них - госпитализированы.

- Состояние у всех стабильное, - сообщили в пресс-службе республиканского Минобра.

Со школьниками, распылившими газ в школе, беседуют сотрудники ПДН. Пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Уроки во вторую смену отменены. Школьные помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией.