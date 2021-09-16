Трое детей находятся в реанимации после отравления газом в школе в Махачкале

Трое детей помещены в отделение реанимации после отравления неизвестным газом в махачкалинской школе №36. Еще 16 пострадавших осматривают врачи горбольницы.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, во время перемены два девятиклассника распылили неизвестный газ в школьном коридоре из-за чего тем, кто находился рядом с ними почувствовали недомогание.

На место ЧП была вызвана «скорая помощь», МЧС и представители правоохранительных органов. Детей с острыми признаками отравления доставили в больницу, трем школьникам понадобилась интенсивная терапия.

- Состояние у всех стабильное, - сообщили в пресс-службе республиканского Минобра.

Уроки во вторую смену на четверг, 16 сентября 2021 года, отменили. Детей отправили по домам, а родителей попросили незамедлительно обращать к врачу в случае появления признаков отравления.