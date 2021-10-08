В воинской части дагестанцы толпой жестоко избили сослуживца

Все издевательства снимались на телефон. Фото: стоп-кадр видео

В сети появились шокирующие видеозаписи, снятые в воинской части: на одной дагестанцы толпой избивают сослуживца, а на втором - один из них на камеру употребляет, предположительно, наркотики.

Сначала несколько парней по очереди руками и ногами бьют лежащего на полу парня.

- Из-за тебя! Мы! Ты ж борец был! Вольник! - каждое слово сопровождается ударом.

Пока другие солдаты ждут своей очереди, они позируют на камеру и с гордостью называют места, откуда они приехали: «Чародинский!», «Гунибский чисто!» (районы Дагестана - прим.).

Жесткая драка сопровождается нецензурной бранью. Судя по обрывкам фраз, причиной конфликта стало то, что парень «кинул пацанов» и оставил их в какой-то сложной ситуации. У него требуют телефон и сначала 30 тысяч рублей, а потом решают, что 20 будет достаточно. Кстати, парень все издевательства терпел молча, только прикрывая лицо и голову руками, а когда у него спросили, как его наказать, попросил «разнести» (только матом - Прим.) его.

Дата и место съемки на момент публикации точно не были известны. По предварительным данным, все случилось в Краснодарском крае, а «провинившийся» приехал из центральной России.

Подробности этого инцидента, а также причину конфликта предстоит выяснить правоохранителям.

Это вторая громкая история, связанная с выходцами из Дагестана за последнее время. На днях три уроженца республики избили в московском метро 25-летнего Романа Ковалева. Роман заступился за девушку, сейчас парень в больнице, в очень тяжелом состоянии. Трех дагестанцев оперативно задержали.

Сперва было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Хотя при задержании один из дагестанцев угрожал полицейским ножом.

После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина оно было переквалифицировано на более тяжкую - «Покушение на убийство». Усмотрели в действиях гостей с Северного Кавказа и признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».