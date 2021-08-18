Избили и закидали камнями: в Дагестане мужчина тайком снимал девушек на женском пляже и поплатился

Исповедующие ислам женщины не могут оголяться в присутствии мужчин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане отдыхающие с женского пляжа наказали шпиона, снимавшего девушек в купальниках на телефон. В сети появилось видео, как парень спешно покидает берег Каспийского моря под крики девушки: «Что ты отворачиваешься!? Сюда иди, да!».

Мужчина, утверждает автор ролика, пришел поглазеть на загорающих дам. Для них в республике есть специально отведенный пляж. Как видим, представительницы слабого пола в обиду себя не дали. Когда незваный гость набросился на девушку, которая хотела пристыдить его за плохой поступок, подтянулись другие. Все вместе они избили провокатора и напоследок забросали его камнями.

Вероятнее всего, произошел скандал в поселке Редукторный, в пригороде Махачкалы. В 2012 году там открылся специальный пляж для женщин и детей, огороженный высоким забором, с охраной на входе. Весь персонал пляжа - женщины. Считается, что для жительниц Дагестана, соблюдающих ислам, это единственное безопасное место для отдыха на воде вдали от мужских глаз.

Как известно, раздеваться в присутствии мужчин они не могут. А носить исламский купальник – буркини, по их мнению, не очень удобно. К тому же в нем не позагораешь.

Кстати, в начале этого лета похожее уже случалось. Сначала на дагестанский женский пляж мужчины добрались по воде на гидроциклах. А потом посетительница базы увидела, как незнакомец со своими приятелями смотрит на отдыхающих девушек в бинокль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шорты не надевать, публично не целовать: в Дагестане выпустили памятку для туристов

Отдельные пункты авторы документа согласовывали с муфтиятом (подробнее)

«Закройся или не отказывай»: в Дагестане ввели дресс-код для туристов и запретили шорты

На туристических объектах появились таблички, запрещающие ходить в купальниках, майках и шортах (подробнее)