Глава Дербента о дагестанцах, избивших пассажира в метро: «Подлецы, очернившие весь народ»

Случившееся в метро Москвы взбудоражило всю страну

Вся страна обсуждает избиение 25-летнего Романа Ковалева компанией дагестанцев в метро Москвы. Молодой человек заступился за девушку, которую шумные парни стали оскорблять за сделанное им замечание. Роман лишь подошел к ним и попросил сменить манеру поведения, за что исподтишка получил удар в голову. Упавшего Ковалева добивали ногами. Пол вагона метро был залит кровью.

Роман Ковалев в больнице Фото: Instagram.com

В больницу юношу забрали со сломанным носом и лицевыми костями. Сбежавших после нападения дагестанцев быстро задержали. Самого агрессивного арестовали. Сперва было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Хотя при задержании один из дагестанцев угрожал полицейским ножом (!). После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина оно было переквалифицировано на более тяжкую - «Покушение на убийство». Усмотрели в действиях гостей с Северного Кавказа и признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В Дагестане поступок земляков жестко осудили чиновники. Глава Дербента назвал их у себя в Instagram «подлецами, очернившими весь народ».

- У меня в голове не укладывается, что дагестанцы, горцы, люди, в чьих жилах течёт кровь героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, гордых чабанов, искусных ремесленников, людей, для которых честь, достоинство - основные качества человека, - могли такое сотворить! - написал Хизри Абакаров.

Глава Дербента добавил, что в республике больше времени надо уделять воспитанию детей, «чтобы потом не краснеть от стыда за позор нескольких подлецов». И выразил надежду, что эти молодые люди понесут наказание по всей строгости закона.

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов тоже высказался. Посвященный событиям в Москве пост в его аккаунте начинается со слов о победе молодого дагестанца Абдулрашида Садулаева (он стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе). Саидов пишет, что это радостное событие было омрачено произошедшим на перегоне между метро «Измайловская» и «Первомайская». И очень жаль, что после такого сложится впечатление, что Дагестану некем гордиться.

- С моральной точки зрения то, что совершили эти люди, отвратительно и безнравственно, заслуживает осуждения и презрения, - указал министр. - Хочу обратиться ко всем молодым дагестанцам, выезжающим за пределы нашей малой родины, с призывом помнить, что по вашему поведению будут судить обо всем Дагестане, где живут ваши родные и близкие, где вы родились и выросли, где много достойных, мужественных и талантливых людей.

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