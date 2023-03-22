«Ваша погодная девочка»: нейросеть создала красотку-ведущую на российском телеканале

Ведущая прогноза погоды "Снежана Туманова". Фото: Свое ТВ

В Ставропольском крае на местном телеканале прогноз погоды ведет нейросеть. Робот сам генерирует образ ведущей, повторяет человеческую мимику, пишет сценарии и озвучивает их. Первый экспериментальный выпуск «Прогноза будущего» вышел в эфир 21 марта 2023 года.

Ведущую иронично назвали Снежаной Тумановой. Текст для нее нейросеть пишет на основе прогноза Ставропольского центра по метеорологии. Ведущая не просто предупреждает про дождь и говорит о температуре на улице. Нейросеть научила Снежану шутить!

– Я не болею, не ухожу в отпуск, и мне не нужен обеденный перерыв. Но хватит обо мне – давайте о погоде. [...] В Ставрополе возможен дождь. Не забудьте взять с собой зонт. Человеки, если промокают, могут простудиться.

Ведущая прогноза погоды "Снежана Туманова". Фото: Свое ТВ

А во втором выпуске Снежана Туманова придумала себе новую должность – «ваша погодная девочка».

– Вкалывают роботы – счастлив человек. [...] В Ставрополе ветер до шести метров в секунду. Так что, если собирались на прогулку, держите шляпы. [...] Невинномысск +14. А еще растущая Луна. Пока не знаю, что это такое, но звучит круто. Световой день – 12 часов 17 минут, как будто у нас есть выбор.

Ведущая прогноза погоды "Снежана Туманова". Фото: Свое ТВ

Снежана Туманова будет выходить в эфир пять раз в день после выпуска новостей. Руководство канала решило вести такой формат прогноза погоды на постоянной основе.

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