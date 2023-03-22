Пропавших студентов искали почти месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии силовики задержали трех студентов Астраханской медакадемии, подозреваемых в подготовке к теракту.

Братья Малик и Рамазан Гандалоевы и их сокурсник Арсен Гаммадов скрывались от родни и правоохранителей почти месяц. Вычислила парней простая продавщица сельского магазина, куда Малик периодически приходил за покупками. Бдительная продавец узнала парня и сообщила в полицию. Всех трех сбежавших студентов в этот же день задержали у мечети, где они собирались тайно переночевать.

Напомним, об исчезновении студентов стало известно в конце февраля. Братья Гандалоевы и Арсен Гаммадов спешно собрали вещи и без предупреждения выехали из студенческого общежития в Астрахани. В их комнате была найдена прощальная записка экстремистского содержания. Днем 27 февраля они выехали на маршрутке в сторону Назрани, но вышли у Троицкого и скрылись. 2 марта Арсен позвонил отцу и попросил его не искать. Больше никто из парней с родными не связывался.

Стуженты-медики были объявлены в розыск.

Студентов объявили в розыск. К активным поискам подключились и родственники 21-летнего Рамазана и 22-летнего Малика Гандалоевых. Сначала видеообращение с просьбой помочь в поиске сыновей записала их мать. А немного позже братья отца. Мужчины клана Гандалоевых пообещали награду в миллион рублей тому, кто предоставить достоверную информацию об их местонахождении.

- Мы знаем со слов властей, что они могли сойти с автобуса в районе села Троицкое. Тому, кто сообщит об этом любую новость, мы выплатим 1 миллион рублей. Жители Ингушетии, мы вас очень просим откликнуться. Эти мальчики воспитаны правильно, но что с ними сейчас — мы не знаем. Мы будем благодарны за любую информацию о них, - говорилось в видеообращении.

Предполагаемых террористов в итоге взяли в 140 километров от Троицкого, в селении Алхасты Сунженского района республики.

- В настоящее время правоохранители выясняют мотивы беглецов и устанавливают лиц, склонивших фигурантов к переходу на нелегальное положение, - сообщают правоохранительные органы Ингушетии.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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