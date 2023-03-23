Анимешник из Дагестана получил срок за интимные видео, присланные другу-подростку

Парень уверял, что делал это ради шутки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Дагестане вынесли приговор местному жителю, который распространял интимные видео в личных переписках. Подробности истории "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

В июле 2021 года в махачкалинскую полицию поступила оперативная информация, что некий местный житель присылает несовершеннолетнему другу из Омска откровенный контент. По косвенным признаком было непонятно, что пользователь из Дагестана. В профиле значилось, что юзер из Токио и назвал себя в честь мультсериала "Наруто" – взял фамилию клана главного героя. Но в ходе отработки информации сведения о происхождении пользователя.

В приложении были сами видео, присланные еще в ноябре 2018 года. Двое понятых и экспертиза подтвердили, что эти ролики попадают под 242 статью УК РФ ("незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Это стало поводом для задержания.

Оказалось, что под анимешным ником скрывается продавец бытовой техники в торговой точке Махачкалы. На допросе задержанный подтвердил, что это его страница и что он отправлял запрещенные видео "ради шутки".

Парень добровольно сдал телефон, содействовал следствию и признал вину. Обвиняемому грозило до шести лет лишения свободы. Накануне Советский районный суд Махачкалы посчитал, что ему можно дать минимальный срок и мягкое наказание – два года условно. При этом потерпевший и осужденный до сих пор продолжают общаться.

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